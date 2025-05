Taliansko chce súhlas rodičov s účasťou detí na sexuálnej výchove

Rím 1. mája (TASR) - Talianska vláda predložila v stredu do parlamentu návrh zákona vyžadujúci, aby rodičia písomne odobrovali účasť svojich detí na hodinách sexuálnej výchovy, ktoré v školách v tejto prevažne katolíckej krajine nie sú povinné. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.



Téma sexuálnej výchovy je v talianskych školách do značnej miery tabu, čo súvisí aj s vplyvom Vatikánu. Snahy o jej zavedenie ako povinného predmetu v školách mali v minulosti len malý úspech. Súčasná premiérka Giorgia Meloniová, ktorá o sebe hovorí ako o „kresťanskej matke“, vyhrala v roku 2022 voľby aj vďaka sľubu, že bude presadzovať tradičné rodinné hodnoty.



Organizácia Save the Children Italy vo februári zistila, že nejakú formu sexuálnej výchovy v škole malo iba 47 percent talianskych adolescentov. V chudobnejších regiónoch na juhu krajiny - na Sicílii a Sardínii - je tento počet ešte nižší, a to len 37 percent.



V správe Európskej únie z roku 2020 sa uvádza, že keď sa v Taliansku vyučuje sexuálna výchova, „má tendenciu zameriavať sa výlučne na biologické aspekty, a nie na širšie psychologické, spoločenské alebo emocionálne stránky sexuálnej výchovy“.



Výskumné centrum Cesie so sídlom v Palerme označilo v marci kroky na zavedenie sexuálnej výchovy v talianskych školách za „nekonzistentné, blokované štrukturálnymi bariérami a politickým odporom“. Obvinilo „krajne pravicové hnutia“, že takéto vzdelávanie vnímajú „ako hrozbu pre rodinné hodnoty a národnú identitu“.



Inštitút upozornil, že „blokovaním vzdelávania o vzťahoch, súhlase (s pohlavným stykom) a sexualite sa posilňujú rodové stereotypy a podporuje sa patriarchálny systém prekypujúci rodovo podmieneným násilím.“



Potraty sú v Taliansku legálne od roku 1978, ale väčšina gynekológov odmieta ukončiť tehotenstvo s odvolaním sa na morálne alebo náboženské výhrady. Niektoré nemocnice a kliniky v Taliansku tak neposkytujú žiadne služby súvisiace s potratom.