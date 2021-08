Rím 24. augusta (TASR) - Taliansko chce usporiadať mimoriadny summit skupiny G20 o Afganistane v snahe zapojiť tak do globálnej diskusie o kríze v tejto ázijskej krajine aj ďalšie štáty vrátane Ruska a Číny. S odvolaním sa na utorňajšie vyhlásenie talianskeho šéfa diplomacie Luigiho Di Maia o tom informovala agentúra AFP.



Di Maio v utorok v parlamente zdôraznil význam širšieho zoskupenia G20, ktorému v súčasnosti predsedá Taliansko, a ktoré zahŕňa krajiny ako Čína, Rusko, Saudská Arábia a Turecko.



"Pracujeme na myšlienke zorganizovania ad hoc summitu na podporu hlbšej diskusie o Afganistane. Budeme musieť hľadať spojenectvá a zapojiť všetkých aktérov, najmä tých z tohto regiónu ... a to vrátane Ruska a Číny," povedal Di Maio. Dodal, že Afganistan bude jednou z hlavných tém jeho piatkového stretnutia s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom v Taliansku.



Taliansko sa v utorok zúčastnilo aj na virtuálnom summite skupiny G7 o situácii v Afganistane. Skupinu G7 tvorí Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Taliansko a USA.



Taliban po rýchlej ofenzíve prevzal v polovici augusta moc v Afganistane, pričom USA a ich spojenci sa teraz urýchlene snažia evakuovať z tejto krajiny desaťtisíce ľudí, a to ešte pred 31. augustom, ktorý prezident USA Joe Biden stanovil za konečný termín úplného odsunu amerických síl z Afganistanu.