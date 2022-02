Taliansko chce v lete uvoľniť pandemické pravidlá pre turistov

Rím 10. februára (TASR) - Talianska vláda plánuje v lete zmierniť protipandemické opatrenia i v oblasti cestovného ruchu – zahraniční turisti sa nebudú musieť preukazovať povinným potvrdením o zaočkovaní proti koronavírusu, prekonaní ochorenia COVID-19 či negatívnym výsledkom testu. Ako povedal v rozhovore pre štvrtkové vydanie denníka Il Messaggero minister cestovného ruchu Massimo Garavaglia, zrušiť sa má i pravidlo, ktoré umožňuje prenocovanie v hoteloch len zaočkovaným turistom a tým, čo sa z covidu uzdravili.



Minister uviedol, že Taliansko chce nasledovať príklad Francúzska, kde od apríla dôjde k uvoľneniu obmedzení. "Pandémia je v konečnej fáze, situácia je znova pod kontrolou. Krivka (počtu) nakazených rýchlo klesá a čoskoro budeme môcť zrušiť obmedzenia, ktoré bránia opätovnému naštartovaniu cestovného ruchu," poznamenal Garavaglia, ktorý je členom pravicovej strany Liga Severu. Jej predstavitelia už týždne dôrazne volajú po odstránení obmedzení zavedených v rámci boja proti covidu, pripomína agentúra APA.



Talianska vláda plánuje poskytnúť pre oblasť cestovného ruchu, ktorá počas pandémie utrpela výrazné straty, i novú formu podpory. Ako priblížil minister, počítajú napríklad s pomocou pre hotely, ako aj so šesťmesačnými daňovými úľavami pre cestovné kancelárie a organizátorov zájazdov.



Od piatka odpadá v Taliansku povinnosť nosiť rúška vonku. Ich nosenie však naďalej bude nutné v preplnených priestranstvách, ako sa píše v nariadení rezortu zdravotníctva. Rúška nebudú musieť nosiť ľudia ani pri športovaní. Vo vnútorných priestoroch sú v krajine rúška naďalej povinné do 31. marca. Ak sa po tomto termíne už nebude predlžovať výnimočný stav, ako sa očakáva, skončila by i povinnosť prekrývania horných dýchacích ciest.