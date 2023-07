Taliansko chce vziať za ponechanie zvierat pri ceste vodičské preukazy

Rím 21. júla (TASR) — Taliansky vicepremiér a minister dopravy Matteo Salvini predstavil návrh zákona, na základe ktorého by sa šoférom odoberali vodičské oprávnenia za zanechanie domácich zvierat pri ceste. Toto opatrenie je súčasťou plánovanej reformy legislatívy o bezpečnosti cestnej premávky. TASR správu prevzala z agentúry ANSA.



Ponechanie nechceného domáceho zvieraťa na kraji cesty sa v Taliansku stalo v uplynulých rokoch čoraz častejším fenoménom. V súčasnosti dochádza k takýmto prípadom v priemere až 127-krát denne, čo je o 20 percent viac v porovnaní s rokom 2021.



Salvini vyhlásil, že takéto správanie ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky a označil ho za "absolútne barbarstvo a necivilizovanosť". Za najzávažnejšie porušenia nového zákona bude páchateľom odobraný alebo pozastavený vodičský preukaz.



Minister zároveň upozornil aj na opačný prípad — Talianov, ktorí si svoje domáce zvieratá berú so sebou na dovolenky, pláže či do lietadla. Vyzval preto na zlepšenie podmienok pre zvieratá v dovolenkových destináciách, najmä prístup na pláž. Od leteckých spoločností žiada prehodnotenie predpisov, ktoré prepravu zvierat strednej veľkosti často povoľujú len v batožinovom priestore.