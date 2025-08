Taliansko chce z Gazy evakuovať choré deti

Gaza 1. augusta (TASR) — Taliansko podľa ministra zahraničných vecí Antonia Tajaniho plánuje evakuovať približne 50 chorých a zranených palestínskych detí a ich rodičov z poničeného Pásma Gazy. Francúzsko v piatok pokračovalo v zhadzovaní potravinovej pomoci do palestínskej enklávy a vyzvalo na otvorenie všetkých ciest pre prísun pomoci. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA.



Taliansko chce vzhľadom na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu evakuovať z Pásma Gazy asi 50 ľudí vrátane chorých a zranených detí a ich rodičov. Rím sa chce tiež pridať k zhadzovaniu humanitárnej pomoci do Gazy, na ktorom sa spoločne s Jordánskom v uplynulom týždni podieľalo viacero európskych mocností.



Lietadlá Izraela, Jordánska a Spojených arabských emirátov (SAE) zhadzujú palety s potravinovou pomocou do Pásma Gazy od nedele. K tejto trojici krajín sa o niekoľko dní neskôr pridali aj Nemecko, Egypt či Francúzsko, hoci OSN takéto kroky nazvala prevažne symbolickými a vyzvala na otvorenie všetkých pozemných ciest. Agentúra DPA uvádza, že Izrael do Pásma Gazy povoľuje prístup len obmedzenému množstvu nákladných áut s pomocou.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok po tom, čo jeho krajina zhodila do Gazy ďalšiu dávku pomoci, napísal na sociálnej sieti X, že to nestačí a „Izrael musí zabezpečiť úplný prístup k humanitárnej pomoci, aby zamedzil hrozbe hladomoru“.