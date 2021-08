Taliansky politik odstúpil, chcel nazvať park po Mussoliniho bratovi

Rím 27. augusta (TASR) – Predstaviteľ vlády talianskeho premiéra Maria Draghiho odstúpil z funkcie po kritike, ktorú vyvolal jeho návrh pomenovať verejný park po bratovi bývalého fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Informovala o tom agentúra AFP.



Štátny tajomník ministerstva hospodárstva a financií Claudio Durigon mal v uvedenom zámere pôvodne podporu svojej krajne pravicovej strany Liga Severu (LN) a jej lídra Mattea Salviniho. LN je súčasťou Draghiho vlády národnej jednoty.



Neskôr však jeho zámer začali kritizovať aj niektorí členovia LN, ktorí chcú svoju stranu prezentovať ako umiernenú. Durigon preto vo štvrtok večer odstúpil z postu štátneho tajomníka, odmietol však akékoľvek sympatie k talianskemu fašizmu.



„Nie som a nikdy som nebol fašista," vyhlásil Durigon, hoci pripustil, že v súvislosti so svojím plánom premenovať park v meste Latina v regióne Lazio po Arnaldovi Mussolinim sa dopustil viacerých chýb. Zmienené mesto patrí do Durigonovho poslaneckého volebného obvodu.



Uvedený park desaťročia niesol pomenovanie po Mussoliniho bratovi Arnaldovi, ktorý bol novinárom a poľnohospodárskym expertom. Bol tiež považovaný za dôverníka Benita Mussoliniho, ktorý stál v rokoch 1922-1943 na čele talianskeho fašistického režimu.



V roku 2017 park v Latine premenovali po dvojici protimafiánskych sudcov zavraždených organizovaným zločinom - Paolovi Borsellinim a Giovannim Falconem. Tento krok vyvolal nesúhlas talianskej krajnej pravice.



Durigon, ktorý je poslancom talianskeho parlamentu od roku 2018, tvrdí, že svojím návrhom nemal v úmysle velebiť bratov Mussoliniovcov, ale len pripomenúť dejiny uvedeného regiónu.



Pozemky okolo mesta Latina totiž vznikli vysušením močarísk v 30. rokoch 20. storočia v rámci jedného z najväčších projektov verejných prác, ktoré realizoval Mussoliniho režim. Oblasť sa aj vďaka tomu stala dôležitým centrom poľnohospodárstva a prisťahovalo sa do nej mnoho ľudí z iných častí Talianska vrátane Durigonových starých rodičov.



Líder LN Matteo Salvini označil odstúpenie Claudia Durigona za „gesto zodpovednosti", ktoré bolo podľa neho motivované „láskou k Taliansku" a snahou nekomplikovať činnosť vlády.