Taliansko definitívne prestalo predávať zbrane Saudskej Arábii a SAE

Rím 30. januára (TASR) - Taliansko zrušilo v piatok povolenia na vývoz zbraní do Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov (SAE). Dočasné 18-mesačné pozastavenie predaja zbraní do týchto arabských krajín sa tak zmenilo na definitívny zákaz, informovala agentúra AFP.



"Dnes oznamujem, že vláda platné zrušila povolenia pre vývoz rakiet a leteckých bômb do Saudskej Arábie a SAE," uviedol taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio. "(Tento) krok považujeme za náležitý, za jasné posolstvo mieru prichádzajúce z našej krajiny. Dodržiavanie ľudských práv je pre nás nezlomným záväzkom," dodal.



Šéf talianskej diplomacie tentoraz menovite nespomenul Jemen, avšak pozastavenie predaja zavedené v júli 2019 zdôvodnil práve situáciou v tejto vojnou zmietanej krajine.



Podľa talianskej organizácie Rete Italiana Pace e Disarmo mali tieto arabské krajiny objednaných viac ako 12.700 kusov munície.



Vývoz zbraní do Saudskej Arábie pozastavilo v roku 2019 niekoľko členských štátov Európskej únie vrátane Nemecka, pripomína AFP.



Jemen už roky sužuje vojna, v ktorej proti sebe bojujú jednotky lojálne medzinárodne uznávanému prezidentovi Abdovi Rabbuhovi Mansúrovi Hádímu a šiitskí povstalci, známi ako húsíovia. Na strane prezidentových síl od roku 2015 bojuje koalícia na čele so sunnitskou Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi, podporovaná USA a Britániou.



Podľa údajov z roku 2019 sa Saudská Arábia a SAE umiestnili na 10. a 11. mieste v zozname najväčších trhov, kam smerujú zbrane z Talianska.