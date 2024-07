Do talianskeho Salerna dorazilo 100 migrantov, z toho vyše 50 detí

Rím 13. júla (TASR) – Takmer 100 migrantov v sobotu dorazilo do mesta Salerno na juhu Talianska. Pristáli na palube lode Geo Barents, ktorú prevádzkuje humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF). TASR informuje na základe správy agentúry ANSA.



Medzi 99 osobami zachránenými tento týždeň počas dvoch akcií pri brehoch Líbye sa nachádzalo 53 detí, z nich 37 bez sprievodu dospelej osoby. Väčšina migrantov pochádzala z Burkiny Faso, Guiney Pakistanu, Pobrežia slonoviny, Sýrie a Somálska, píše ANSA.



"Deväťdesiatdeväť ľudí zachránených 10. júla dnes ráno v Salerne bezpečne vystúpilo na breh. Mnohým z nich napriek strastiplnej ceste hrozilo obťažovanie zo strany líbyjskej SSA (bezpečnostných zložiek), čo mnohých prinútilo skočiť do vody a riskovať radšej smrť na mori ako obrátenie späť do Líbye," vyhlásila MSF prostredníctvom sociálnej platformy X.



"Podľa predbežných informácií bola veľká väčšina migrantov vrátane žien a detí cieľom zneužívania a všemožného fyzického a psychického násilia. Je to obrovská tragédia," uviedol na sociálnej sieti Facebook starosta mesta Salerno Vincenzo Napoli a prisľúbil poskytnutie pomoci migrantom.