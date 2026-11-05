Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. november 2026Meniny má Imrich
< sekcia Zahraničie

Taliansko dokončuje nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podpredseda vlády Matteo Salvini a jeho strana Liga už avizovali, že s ďalšími dodávkami nebudú súhlasiť.

Autor TASR
Rím 5. novembra (TASR) - Taliansko finalizuje svoj prvý tohtoročný balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Minister obrany Guido Crosetto ho plánuje na budúci týždeň predstaviť v parlamente. Obsahovať by mal okrem iného rakety pre francúzsko-taliansky systém protivzdušnej obrany SAMP/T, uviedli pre agentúru Reuters dvaja nemenovaní predstavitelia. Informuje o tom TASR.

Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 poskytlo Taliansko Ukrajine už 12 balíkov vojenskej pomoci. Ďalší, v poradí 13. balík bude podľa očakávaní schválený po tom, ako Crosetto v utorok 10. novembra s ním oboznámi parlamentný výbor pre bezpečnosť republiky COPASIR.

Skutočnosť, že Taliansko naposledy vojenskú pomoc pre Ukrajinu schválilo v minulom roku, spojila agentúra Reuters s vnútroštátnymi rozpormi ohľadom podpory Kyjeva. Premiérka Giorgia Meloniová patrí medzi najväčších zástancov Ukrajiny spomedzi západných lídrov, avšak v tejto otázke sa jej vládna koalícia čoraz viac rozdeľuje.

Ukrajina dlhodobo a opakovane žiada spojencov o dodávky ďalších systémov protivzdušnej obrany, aby dokázala odrážať ruské útoky balistickými strelami a dronmi, ktoré zasahujú jej mestá a kritickú infraštruktúru, a to obzvlášť pred nadchádzajúcou zimou.

Obsah pripraveného talianskeho balíka zostane utajený, no podľa nemenovaných zdrojov Ukrajina dostane protiraketové strely Aster určené pre systém SAMP/T, ktorý Taliansko vyvinulo spoločne s Francúzskom.

Rím má oprávnenie poskytnúť balík vojenskej pomoci na základe dekrétu schváleného koncom minulého roka, ktorý umožňuje dodávať Kyjevu zbrane až do 31. decembra. Čo sa s týmto programom stane po tomto dátume, je podľa Reuters otázne.

Podpredseda vlády Matteo Salvini a jeho strana Liga už avizovali, že s ďalšími dodávkami nebudú súhlasiť. Naopak, šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani a Crosetto vojenskú pomoc Ukrajine obhajujú ako súčasť talianskeho záväzku voči EÚ a NATO. Meloniová nedávno vyhlásila, že podpora Ukrajiny ju stála z politického hľadiska veľa, no svoj postoj neplánuje meniť. Taliansko čakajú koncom budúceho roka parlamentné voľby.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Premiér: Musíme spraviť všetko pre dokončenie volebného obdobia

ONLINE LIGA MAJSTROV: LASK Linz - Slovan Bratislava

Prieskum: Spojenie komunálnych a regionálnych volieb väčšine vyhovuje

VIDEO: DRÁMA V BRATISLAVE: Na Tomášikovej ulici sa strieľalo