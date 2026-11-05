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Taliansko dokončuje nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu
Podpredseda vlády Matteo Salvini a jeho strana Liga už avizovali, že s ďalšími dodávkami nebudú súhlasiť.
Autor TASR
Rím 5. novembra (TASR) - Taliansko finalizuje svoj prvý tohtoročný balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Minister obrany Guido Crosetto ho plánuje na budúci týždeň predstaviť v parlamente. Obsahovať by mal okrem iného rakety pre francúzsko-taliansky systém protivzdušnej obrany SAMP/T, uviedli pre agentúru Reuters dvaja nemenovaní predstavitelia. Informuje o tom TASR.
Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 poskytlo Taliansko Ukrajine už 12 balíkov vojenskej pomoci. Ďalší, v poradí 13. balík bude podľa očakávaní schválený po tom, ako Crosetto v utorok 10. novembra s ním oboznámi parlamentný výbor pre bezpečnosť republiky COPASIR.
Skutočnosť, že Taliansko naposledy vojenskú pomoc pre Ukrajinu schválilo v minulom roku, spojila agentúra Reuters s vnútroštátnymi rozpormi ohľadom podpory Kyjeva. Premiérka Giorgia Meloniová patrí medzi najväčších zástancov Ukrajiny spomedzi západných lídrov, avšak v tejto otázke sa jej vládna koalícia čoraz viac rozdeľuje.
Ukrajina dlhodobo a opakovane žiada spojencov o dodávky ďalších systémov protivzdušnej obrany, aby dokázala odrážať ruské útoky balistickými strelami a dronmi, ktoré zasahujú jej mestá a kritickú infraštruktúru, a to obzvlášť pred nadchádzajúcou zimou.
Obsah pripraveného talianskeho balíka zostane utajený, no podľa nemenovaných zdrojov Ukrajina dostane protiraketové strely Aster určené pre systém SAMP/T, ktorý Taliansko vyvinulo spoločne s Francúzskom.
Rím má oprávnenie poskytnúť balík vojenskej pomoci na základe dekrétu schváleného koncom minulého roka, ktorý umožňuje dodávať Kyjevu zbrane až do 31. decembra. Čo sa s týmto programom stane po tomto dátume, je podľa Reuters otázne.
Podpredseda vlády Matteo Salvini a jeho strana Liga už avizovali, že s ďalšími dodávkami nebudú súhlasiť. Naopak, šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani a Crosetto vojenskú pomoc Ukrajine obhajujú ako súčasť talianskeho záväzku voči EÚ a NATO. Meloniová nedávno vyhlásila, že podpora Ukrajiny ju stála z politického hľadiska veľa, no svoj postoj neplánuje meniť. Taliansko čakajú koncom budúceho roka parlamentné voľby.
Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 poskytlo Taliansko Ukrajine už 12 balíkov vojenskej pomoci. Ďalší, v poradí 13. balík bude podľa očakávaní schválený po tom, ako Crosetto v utorok 10. novembra s ním oboznámi parlamentný výbor pre bezpečnosť republiky COPASIR.
Skutočnosť, že Taliansko naposledy vojenskú pomoc pre Ukrajinu schválilo v minulom roku, spojila agentúra Reuters s vnútroštátnymi rozpormi ohľadom podpory Kyjeva. Premiérka Giorgia Meloniová patrí medzi najväčších zástancov Ukrajiny spomedzi západných lídrov, avšak v tejto otázke sa jej vládna koalícia čoraz viac rozdeľuje.
Ukrajina dlhodobo a opakovane žiada spojencov o dodávky ďalších systémov protivzdušnej obrany, aby dokázala odrážať ruské útoky balistickými strelami a dronmi, ktoré zasahujú jej mestá a kritickú infraštruktúru, a to obzvlášť pred nadchádzajúcou zimou.
Obsah pripraveného talianskeho balíka zostane utajený, no podľa nemenovaných zdrojov Ukrajina dostane protiraketové strely Aster určené pre systém SAMP/T, ktorý Taliansko vyvinulo spoločne s Francúzskom.
Rím má oprávnenie poskytnúť balík vojenskej pomoci na základe dekrétu schváleného koncom minulého roka, ktorý umožňuje dodávať Kyjevu zbrane až do 31. decembra. Čo sa s týmto programom stane po tomto dátume, je podľa Reuters otázne.
Podpredseda vlády Matteo Salvini a jeho strana Liga už avizovali, že s ďalšími dodávkami nebudú súhlasiť. Naopak, šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani a Crosetto vojenskú pomoc Ukrajine obhajujú ako súčasť talianskeho záväzku voči EÚ a NATO. Meloniová nedávno vyhlásila, že podpora Ukrajiny ju stála z politického hľadiska veľa, no svoj postoj neplánuje meniť. Taliansko čakajú koncom budúceho roka parlamentné voľby.