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Taliansko doteraz zhabalo ruským oligarchom dve miliardy eur
GDF tiež uviedla, že v období medzi januárom 2025 a májom 2026 odhalila podvody pri európskych projektoch v Taliansku vo výške viac než 1,6 miliardy eur.
Autor TASR
Rím 23. júna (TASR) - Talianska finančná polícia (GDF) v správe zverejnenej pri príležitosti svojho 252. výročia založenia v utorok uviedla, že ruským oligarchom skonfiškovala majetok v hodnote približne dvoch miliárd eur. TASR o tom píše podľa agentúry ANSA.
Protiruské sankcie Rím zaviedol po vojenskej agresii Kremľa voči Ukrajine, ktorá sa začala 24. februára 2022. Podľa GDF sú medzi zhabaným majetkom oligarchov nehnuteľnosti, autá, jachty, umelecké diela a podiely v spoločnostiach.
GDF tiež uviedla, že v období medzi januárom 2025 a májom 2026 odhalila podvody pri európskych projektoch v Taliansku vo výške viac než 1,6 miliardy eur. V rovnakom období zhabala majetok v hodnote 4,7 miliardy eur pre podozrenie, že pochádza z nelegálnych daňových únikov.
V 17-mesačnom období odhalila celkovo 8297 prípadov ľudí, ktorí sa vyhýbali plateniu daní zo svojich príjmov. Identifikovala tiež 47.419 ľudí, ktorí boli najatí načierno alebo zamestnaní iným nelegálnym spôsobom. Úrad uviedol, že v danom období nahlásil prokurátorom 20.429 daňových trestných činov.
Protiruské sankcie Rím zaviedol po vojenskej agresii Kremľa voči Ukrajine, ktorá sa začala 24. februára 2022. Podľa GDF sú medzi zhabaným majetkom oligarchov nehnuteľnosti, autá, jachty, umelecké diela a podiely v spoločnostiach.
GDF tiež uviedla, že v období medzi januárom 2025 a májom 2026 odhalila podvody pri európskych projektoch v Taliansku vo výške viac než 1,6 miliardy eur. V rovnakom období zhabala majetok v hodnote 4,7 miliardy eur pre podozrenie, že pochádza z nelegálnych daňových únikov.
V 17-mesačnom období odhalila celkovo 8297 prípadov ľudí, ktorí sa vyhýbali plateniu daní zo svojich príjmov. Identifikovala tiež 47.419 ľudí, ktorí boli najatí načierno alebo zamestnaní iným nelegálnym spôsobom. Úrad uviedol, že v danom období nahlásil prokurátorom 20.429 daňových trestných činov.