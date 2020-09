Epidemiologické opatrenia sprísnili už aj na Sicílii

Rím 28. septembra (TASR) - Viacero talianskych regiónov sprísnilo v ostatnom čase epidemiologické opatrenia s cieľom potlačiť šírenie nového koronavírusu. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Na Sicílii budú musieť všetci cestujúci, ktorí tam prídu zo zahraničia, absolvovať pri príchode test na koronavírus a zaregistrovať sa na internete alebo u lekára. Od stredy zároveň bude musieť na verejnosti nosiť rúško každý, kto má viac ako šesť rokov.



"S nástupom chrípkovej sezóny vstupujeme do chúlostivej fázy epidémie," povedal v nedeľu večer šéf regionálnej sicílskej vlády Nello Musumeci, keď oznamoval sprísnenie opatrení.



Opatrenia majú zostať v platnosti prinajmenšom do 30. októbra.



K ich zavedeniu došlo necelý týždeň po tom, ako juhotaliansky región Kampánia, do ktorého patrí aj Neapol, zaviedol prinajmenšom do 4. októbra povinné nosenie rúšok na verejnosti vrátane exteriérov.



Obdobné opatrenie ešte skôr prijalo aj mesto Janov. Povinnosť nosenia rúšok tam zaviedli pre historické centrum, v ktorom častejšie dochádza k zhromažďovaniu veľkého počtu ľudí a dodržiavanie rozstupov je náročné.



Vo zvyšku Talianska je povinné nosiť rúška v obchodoch a od 18.00 h do 06.00 h taktiež na miestach, kde sa zhromažďuje veľa ľudí a dodržiavanie dostatočných rozstupov nie je možné, napríklad na námestiach. Toto opatrenie platí od polovice augusta.



Taliansko v nedeľu hlásilo 1766 nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Od začiatku pandémie tam celkovo zaznamenali už takmer 310.000 prípadov infekcie a 35.800 súvisiacich úmrtí.