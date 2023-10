Taliansko ešte neidentifikovalo všetky obete nehody v Benátkach

Benátky 5. októbra (TASR) - Príbuzní cestujúcich autobusu, ktorý sa v utorok na predmestí Benátok zrútil z nadjazdu na železničnú trať a začal tam horieť, začali v stredu prichádzať do Benátok, aby identifikovali obete nehody alebo sa postarali o svojich preživších blízkych.



Ako uviedla agentúra AFP, úrad benátskeho prefekta v stredu potvrdil, že pri nehode zahynulo 21 osôb vrátane troch detí, z ktorých jedno bolo batoľa.



Medzi obeťami je deväť Ukrajincov, štyria Rumuni, traja Nemci, dvaja Portugalci, jeden Juhoafričan a jedna Chorvátka. O život prišiel aj taliansky vodič.



Podľa miestnych médií chorvátskou obeťou bola žena, ktorá bola v Benátkach na svadobnej ceste. Jej novomanžel bol po nehode hospitalizovaný.



Britská stanica BBC na svojom webe napísala, že úrady pokračujú v identifikácii obetí. Na potvrdenie totožnosti osôb, ktoré nemali pri sebe doklady, sa používajú vzorky DNA, uviedol prokurátor Bruno Cherchi.



Regionálne úrady v stredu informovali, že v nemocnici zostáva 15 ľudí, z ktorých 13 bolo identifikovaných ako cudzí štátni príslušníci. Desať z 15 zranených je na jednotke intenzívnej starostlivosti.



Po tragédii, ktorá v Taliansku opäť vyvolala diskusiu o stave infraštruktúry, vyhlásili benátske úrady trojdňový smútok.



Autobus viezol 39 turistov z historického centra Benátok do kempu. Hasiči uviedli, že autobus prerazil zábranu na nadjazde, ktorý spája benátske mestské časti Mestre a Marghera, a z výšky 15 metrov spadol na železničnú trať, kde vzápätí začal horieť.



Príčina nehody zatiaľ nie je známa, ale hlavnou hypotézou nateraz je náhla nevoľnosť vodiča, uviedol podľa AFP predseda regiónu Benátsko Luca Zaia.



Predseda združenia obetí dopravných nehôd Domenico Musicco na margo nehody na predmestí Benátok uviedol, že takáto tragédia sa dala čakať, lebo zvodidlá na nadjazde "boli navrhnuté pre vidiecku cestu, zatiaľ čo tu sme potrebovali zariadenie novej generácie, ktoré mohlo zabrániť pádu autobusu".



Upozornil, že "údržba talianskych ciest je zlá. Do bezpečnosti na cestách sa investuje príliš málo. Odhaduje sa, že 30 percent nehôd je spôsobených práve tým".



Massimo Fiorese, riaditeľ spoločnosti, ktorá prevádzkovala havarovaný autobus, pre tlačovú agentúru ANSA povedal, že autobus bol uvedený do prevádzky len minulý rok a bol v perfektnom stave.



Autobusová spoločnosť zdôraznila, že 13-tonové vozidlo bolo elektrické, čím vyvrátila predchádzajúce správy, že jazdilo aj na metán.



Veliteľ hasičského zboru Mauro Longo pre webovú stránku Il Gazzettino uviedol, že batérie autobusu sa vznietili, čo skomplikovalo záchranu cestujúcich.