Taliansko eviduje už vyše 30.000 obetí pandémie, Británia 31.000

Rím 8. mája (TASR) - Počet úmrtí v Taliansku súvisiacich s novým druhom koronavírusu prekročil hranicu 30.000. Oznámila to v piatok agentúra AFP s odvolaním sa talianske úrady.



Podľa najnovšej oficiálnej bilancie si pandémia v Taliansku vyžiadala už 30.201 životov. Spomedzi európskych krajín zatiaľ potvrdila viac ako 30.000 obetí len Británia, v ktorej počet úmrtí v piatok vzrástol na vyše 31.000.



Za posledných 24 hodín pribudlo v Taliansku 243 nových úmrtí a 1327 potvrdených prípadov nákazy. Od začiatku pandémie tak v krajine zaznamenali 217.185 infikovaných, píše agentúra AP. Z ochorenia sa vyliečilo vyše 99.000 ľudí.



Najhoršie postihnutým regiónom je stále severotalianske Lombardsko, odkiaľ pochádza skoro polovica z nových prípadov nákazy.



Taliansko začalo v pondelok opatrne uvoľňovať niektoré z prísnych obmedzení pohybu. Do práce sa mohlo vrátiť približne 4,4 milióna Talianov. Prevádzku obnovili aj niektoré výrobné závody, a gastronomickým podnikom či kaviarňam bol umožnený výdaj objednávok "cez okienko".



Niektorí odborníci sa obávajú, že by uvoľňovanie reštrikcií mohlo viesť opätovnému rozšíreniu nákazy, ak Taliani nebudú dodržiavať bezpečný spoločenský odstup.



V Británii za posledný deň pribudlo 626 úmrtí dokázateľne súvisiacich s koronavírusom. Medzi novými obeťami je šesťtýždňové dieťa, ktoré trpelo aj iným ochorením. Celkový počet potvrdených prípadov nákazy v Británii od začiatku pandémie vzrástol v piatok na 211.364.