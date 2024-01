Rím, Paríž a Berlín žiadajú námornú misiu EÚ v Červenom mori

Rím 22. januára (TASR) – Taliansko, Francúzsko a Nemecko požadujú vytvorenie námornej misie Európskej únie (EÚ) na ochranu lodnej dopravy v Červenom mori pred jemenských húsíov. V pondelok túto požiadavku predložia Rade pre zahraničné veci (FAC). TASR informuje na základe správy agentúry ANSA.



"Vzhľadom na závažnosť aktuálnej situácie a naše geostrategické záujmy je dôležité, aby EÚ demonštrovala ochotu a schopnosť konať v záujme svetovej bezpečnosti aj na mori," uvádza dokument.



"Misia bude obranná a v súlade s Dohovorom Organizácie Spojených národov o morskom práve," pokračuje dokument a zdôrazňuje dôležitosť využitia už existujúcich štruktúr a možností misie Emasoh/Agenor v Hormuzskom prielive.



Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani vyhlásil, že do misie v Červenom mori by sa mohli zapojiť aj nečlenské krajiny EÚ.



Červené more je jednou z najdôležitejších obchodných trás vrátane prepravy ropy a pohonných hmôt. Húsíovia podporovaní Iránom od vlaňajšieho novembra útočia raketami a dronmi na komerčné plavidlá a ohrozujú medzinárodnú lodnú dopravu v oblasti. Týmto spôsobom údajne podporujú hnutie Hamas v Pásme Gazy.