V Taliansku hlásia najnižší počet denných úmrtí od začiatku karantény

Rím 3. mája (TASR) - Taliansko v nedeľu zaevidovalo 174 úmrtí na nový koronavírus, čo je najnižší počet od 10. marca, keď vláda v krajine vyhlásila celoplošnú karanténu.



Celkovo si epidémia infekčnej choroby COVID-19 v Taliansku vyžiadala životy 28.884 ľudí. Viac obetí v celosvetovom meradle hlásia len Spojené štáty.



Denné bilancie počtu úmrtí a nakazených v Taliansku už niekoľko týždňov naznačujú, že epidémia je pod kontrolou a zdravotný systém nie je pod takým intenzívnym tlakom - na jednotkách intenzívnej starostlivosti bolo podľa údajov z nedele hospitalizovaných už len 1501 osôb, čo je najmenej od 13. marca.



Aj vzhľadom na tieto priaznivé ukazovatele talianska vláda súhlasila so zmiernením obmedzení platných od 10. marca.



Otváranie sa ekonomiky a uvoľňovanie obmedzení na pohyb ľudí sa začne v pondelok a bude veľmi opatrné. Vláda obyvateľstvo vyzvala, aby zostalo "v strehu" a dodržiavalo najmä odporúčania v oblasti hygieny a vyhýbania sa spoločenského styku.



Od pondelka budú v Taliansku opäť otvorené parky, ale ľudia aj tam budú musieť zachovávať bezpečný odstup - podobne ako na pracoviskách alebo vo verejnej doprave. Voľný pohyb osôb bude možný len v domovskom regióne, jeho opustenie bude naďalej povolené iba z naliehavých pracovných alebo zdravotných dôvodov. Vláda odporúča aj naďalej dávať prednosť práci z domu. Reštaurácie a prevádzky rýchleho občerstvenia budú môcť robiť výdaj jedla.



Aktivity v niektorých sektoroch hospodárstva: v stavebníctve, či automobilovom priemysle, sa v Taliansku obnovili už 27. apríla.



Školy zostanú zatvorené do septembra, uviedla AFP. Predškolské zariadenia by však za dodržania prísnych hygienických opatrení mohli byť otvorené v júni, uviedlo v nedeľu talianske ministerstvo školstva.