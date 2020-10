Taliansko hlási nový denný rekord vyše 31.000 nakazených

Rím 30. októbra (TASR) - Taliansko hlásilo v piatok rekordný počet nových prípadov nákazy koronavírusom - v krajine za posledných 24 hodín pozitívne testovali vyše 31.000 ľudí. Na ochorenie zomrelo 199 pacientov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Najnovšie údajne ministerstva zdravotníctva vyvolali celonárodnú diskusiu, či by nemalo Taliansko ďalej sprísňovať opatrenia na spomalenie šírenia nákazy aj napriek tomu, že nové pravidlá zaviedlo len pred niekoľkými dňami.



"Vyše 31.000 prípadov nákazy a 199 mŕtvych. Kladiem jednu otázku: na čo čakáte?" napísal na Twitteri virológ Roberto Burioni, ktorý presadzuje prísnejšie obmedzenia.



"Situácia sa zhoršuje v celej krajine," povedal na tlačovej konferencii šéf Najvyššieho zdravotníckeho úradu Silvio Brusaferro a upozornil obzvlášť na "nárast počtu ľudí, ktorí sa dostávajú na jednotky intenzívnej starostlivosti".



Taliansko, prvá európska krajina, ktorú tvrdo v marci zasiahla pandémia koronavírusu, hlásilo v piatok 31.084 nových prípadov infekcie. Celkovo ich zaznamenalo vyše 325.000.



Podľa oficiálnych údajov zomrelo v krajine na COVID-19 celkovo vyše 38.000 ľudí.



"Neviem povedať, či alebo kedy zavedieme (úplný) lockdown (zastavenie krajiny)," povedal Domenico Arcuri, osobitný komisár vlády pre núdzový stav vyvolaný koronavírusom.



Dodal: "To, čo nás teraz najviac znepokojuje, sú hospitalizovaní ľudia." Ich počet stúpol na takmer 17.000.



Taliansky premiér Giuseppe Conte zaviedol v nedeľu 25. októbra nové celoštátne obmedzenia, pretože počty infikovaných začali prudko stúpať. Urobil to aj napriek odporu regionálnych predstaviteľov a pouličným protestom.



Kiná, divadlá, fitnescentrá a plavárne sú zatvorené, kým reštaurácie a bary končia prevádzku o 18.00 h SEČ.



Niektoré regióny zaviedli aj zákaz vychádzania, pričom Valle d'Aosta na severe krajiny sa k nim pridá v sobotu a stane sa ôsmym takýmto regiónom.



Premiér Conte vyhlásil, že najnovšie opatrenia chce nechať v platnosti dva týždne, potom sa rozhodne, či je potrebný prísnejší lockdown.