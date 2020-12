Taliansko hlási rekordných 993 nových úmrtí na koronavírus

Rím 3. decembra (TASR) - Taliansko zaznamenalo denný rekordný prírastok v počet obetí koronavírusu. Za posledných 24 hodín tam pribudlo 993 úmrtí súvisiacich s touto nákazou, informovali vo štvrtok agentúry APA a AFP.



Doterajší denný rekord v počet osôb, ktoré zomreli v súvislosti s koronavírusom, bol 919 úmrtí, ktoré hlásili 27. marca. Dôsledkom ochorenia COVID-19 v Taliansku podľahlo od 20. februára, keď tam epidémia vypukla, už 58.038 ľudí.



Predchádzajúcich päť dní sa denný prírastok obetí držal pod hranicou 800 úmrtí. Klesá i počet nových prípadov, poznamenala AFP. Vo štvrtok tamojšie ministerstvo zdravotníctva oznámilo 23.225 novoinfikovaných, pritom ešte 13. novembra ich hlásili 40.902.



Od konca novembra klesá i počet aktívnych prípadov nákazy. Ubúda aj hospitalizovaných - za posledných 24 hodín ich počet klesol z 32.454 na 31.772. Znížil sa taktiež počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti, a to z 3616 na 3597.



Vo štvrtok večer predstaví taliansky premiér Giuseppe Conte na tlačovej konferencii protipandemické opatrenia, ktoré budú platiť počas vianočných sviatkov.



Talianska vláda trvá na zachovaní zákazu nočného vychádzania (22.00 h - 05.00 h), ktorý je v platnosti od začiatku novembra. Od 21. decembra do 6. januára má byť zakázaná mobilita Talianov v rámci jednotlivých regiónov. Vláda obyvateľov žiada, aby 25. a 26. decembra ani 1. januára vôbec necestovali. Výnimky sú možné v prípade cesty do práce a mimoriadnych situácií.