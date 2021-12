Taliansko hlási rekordný počet prípadov nákazy, viac ako 144.000

Rím 31. decembra (TASR) - V Taliansku pribudlo za posledných 24 hodín vyše 144.000 prípadov nákazy novým koronavírusom. Ide o vôbec najvyšší denný prírastok infikovaných od začiatku pandémie. S odvolaním sa na údaje tamojšieho ministerstva zdravotníctva o tom v piatok informovala agentúra DPA.



Za posledný deň okrem toho v Taliansku zomrelo 155 nakazených; pričom o deň skôr tam zaznamenali 156 úmrtí.



Do polovice decembra pribúdalo v tejto krajine menej ako 30.000 prípadov nákazy denne, tieto čísla sa prudko zvýšili počas vianočných sviatkov, keď sa zároveň vykonal aj rekordný počet testov, a to približne 1,15 milióna, uvádza DPA.



Talianska vláda zaviedla tento týždeň nové opatrenia, a to z dôvodu šírenia nákazlivejšieho koronavírusového variantu omikron. V súlade s nimi budú môcť od 10. januára návštevníkmi hotelov len zaočkovaní hostia alebo tí, čo covid prekonali. Rovnaké pravidlo bude platiť aj pre cestovanie vo verejnej hromadnej doprave (mestskej aj diaľkovej), pre využívanie lyžiarskych vlekov či účasť na večierkoch, približuje DPA.



Pred rokom platil v Taliansku prísny lockdown, hoci denne vtedy pribúdalo výrazne menej infikovaných než v súčasnosti. Oveľa vyššia bola však v tom čase úmrtnosť súvisiaca s covidom; pričom v niektoré dni vtedy pribudlo aj zhruba 500 úmrtí.