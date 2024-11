Talianske hnutie M5S sa rozchádza so zakladateľom Beppem Grillom

Rím 25. novembra (TASR) - Bývalé talianske vládne Hnutie piatich hviezd (Movimento 5 Stelle - M5S) sa rozišlo so svojím zakladateľom Beppem Grillom. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy tlačovej agentúry DPA.



Väčšina členov strany v nedeľu hlasovala za zrušenie Grillovej funkcie tzv. garanta, ktorú si sám vytvoril. V tejto pozícii chcel chrániť "zakladajúce hodnoty strany". Súčasný šéf M5S - bývalý taliansky premiér Giuseppe Conte - s Grillom už nejaký čas zápasil o budúcnosť strany.



Conte sa usiluje o transformáciu pôvodne protestného hnutia zameraného proti establišmentu na ľavicovo orientovanú silu. Grillo obviňuje Conteho, že opustil základné princípy strany a prispôsobil sa politickému establišmentu.



Spor vyvrcholil v októbri, keď sa Conte rozhodol nepredĺžiť Grillovi ročnú zmluvu na pozíciu poradcu strany pre komunikáciu v hodnote 300.000 eur.



Televízny komik Grillo založil toto hnutie v roku 2009, v rokoch 2018-2022 bolo vládnym subjektom. Conte bol predsedom talianskej vlády v rokoch 2018-2021.



V dôsledku politických zvratov a vnútorných sporov M5S stratilo voličskú podporu na súčasných necelých 11 percent. Na nedeľňajšom "ustanovujúcom zhromaždení" členovia M5S odhlasovali aj sériu rozhodujúcich reforiem straníckych stanov.



Ich stúpenci odmietli návrh na zákaz spojenectiev s inými stranami. To by mohlo otvoriť cestu k úzkej spolupráci s hlavnou opozičnou Demokratickou stranou (PD) v boji proti pravicovej koalícii premiérky Giorgie Meloniovej, ktorá je pri moci už dva roky.