Taliansko je odhodlané podporovať Ukrajinu aj v budúcnosti
Autor TASR
Rím 24. februára (TASR) - Taliansko bude Ukrajine aj naďalej preukazovať neustálu podporu, uviedla v utorok kancelária premiérky Giorgie Meloniovej pri príležitosti štvrtého výročia ruskej invázie. Zopakovala tiež svoju podporu iniciatívam zameraným na dosiahnutie „spravodlivého a trvalého“ mieru. TASR správu prevzala z agentúry ANSA.
„V deň štvrtého výročia neoprávnenej a brutálnej agresie Ruska proti Ukrajine vyjadruje talianska vláda opätovne solidaritu a blízkosť ukrajinským inštitúciám a ľuďom,“ uvádza sa vo vyhlásení kancelárie.
„Počas týchto štyroch rokov boja ukrajinského ľudu za obranu svojej slobody a nezávislosti, Taliansko vždy preukazovalo svoju neustálu a neochvejnú podporu spolu so svojimi európskymi a západnými spojencami,“ pokračuje stanovisko Meloniovej kancelárie.
Talianska vláda v ňom zároveň potvrdila, že podporuje kroky Spojených štátov v rámci mierových rokovaní, ako aj kroky koalície ochotných. ANSA dodala, že premiérka Meloniová sa v utorok zúčastní na videokonferencii tejto koalície, ktorej budú spoločne predsedať francúzsky prezident Emmanuel Macron s britským premiérom Keirom Starmerom.
