Taliansko je pripravené vyslať vojakov na juhovýchodné krídlo NATO

Rím 14. február (TASR) – Taliansko je pripravené vyslať 2000 vojakov do štátov na juhovýchodnom krídle NATO vrátane Slovenska, ak sa na schôdzke ministrov obrany členských krajín Aliancie 16. – 17. februára rozhodne o vojenskom posilnení tohto regiónu. TASR o tom informuje na základe článku zverejneného v pondelok v talianskom denníku Corriere della Sera.



Vyslanie talianskych vojakov do Bulharska, Maďarska, Rumunska a na Slovensko však musí schváliť taliansky parlament.



Taliansko už má 250 svojich vojakov v Lotyšsku. V Rumunsku sú zase prítomné talianske stíhačky Eurofighter, ktoré majú chrániť rumunský vzdušný priestor v oblasti Čierneho mora.



Podľa talianskeho ministra obrany Lorenza Gueriniho je potrebné vyslať Rusku "jasný a jednoznačný signál, že agresia voči Kyjevu by mala vážne následky". Minister však zároveň potvrdil, že Taliansko uprednostňuje diplomatické riešenie napätia.



V dôsledku aktuálnej situácie na Ukrajine by mal podľa denníka La Stampa tento týždeň vycestovať do Moskvy aj Kyjeva taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio. Talianske ministerstvo zahraničných vecí už predtým odporučilo talianskym občanom opustiť Ukrajinu.



Rusko v uplynulých mesiacoch zhromaždilo v blízkosti hraníc s Ukrajinou desaťtisíce vojakov. NATO aj Kyjev ho preto obviňujú z príprav invázie na Ukrajinu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil tieto tvrdenia za nepodložené a zamerané iba na zvyšovanie napätia. Peskov nevylúčil možnosť provokácií na východnej Ukrajine, ktoré by mali podporiť obvinenia Západu. Varoval tiež, že pokusy o použitie vojenskej sily na vyriešenie krízy na Ukrajine by mali vážne dôsledky.