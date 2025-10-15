< sekcia Zahraničie
Taliansko je pripravené vyslať vojakov do Pásma Gazy
Autor TASR
Rím 15. októbra (TASR) – Taliansko je pripravené vyslať svojich vojakov do palestínskeho Pásma Gazy, aby sa zapojili do misie medzinárodných stabilizačných síl predpokladaných v tzv. Trumpovom pláne. Na vládnej konferencii o obnove Pásma Gazy to v stredu v Ríme oznámil taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Informovala o tom agentúra ANSA, píše TASR.
Opozičná Demokratická strana (PD) a Hnutie piatich hviezd (M5S) na toto vyhlásenie reagovali s tým, že sú pripravené o návrhu diskutovať, ak táto misia bude mať mandát OSN. „Taliansko môže zohrať úlohu v mierových operáciách,“ uviedol líder M5S Giuseppe Conte.
Minister pre civilnú obranu Nello Musumeci na summite oznámil, že Taliansko je pripravené poskytnúť aj poľné nemocnice, prefabrikované budovy a technickú pomoc pri obnove Pásma Gazy.
„Talianska civilná obrana môže v priebehu niekoľkých dní zriadiť poľnú nemocnicu a pripraviť modulárne domy pre vysídlené rodiny,“ dodal.
Talianska vláda zároveň informovala, že počas fázy obnovy bude v Pásme Gazy pôsobiť tím talianskych odborníkov na plánovanie a architektonický dizajn.
Talianske ministerstvo školstva a univerzitného vzdelávania po skončení summitu oznámilo, že Taliansko plánuje vybudovať v Pásme Gazy univerzitu.
Súčasťou tohto projektu budú aj online študijné programy, vzdelávacie centrá s prístupom na internet a rozvoj telemedicíny či výroby protéz a ortopedických pomôcok.
