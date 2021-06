Taliansko je v bielej zóne, ľudia už vonku nemusia nosiť rúška

Rím 28. júna (TASR) - Celé Taliansko je od pondelka "nízkorizikovou" zónou a zrušilo povinnosť nosiť rúška vo vonkajších priestoroch, čo predstavuje významný míľnik pre túto európsku krajinu, ktorú ako prvú vo februári 2020 zasiahla globálna pandémia. Informovala o tom agentúra AFP.



Dekrétom, ktorý nadobudol účinnosť v pondelok, ministerstvo zdravotníctva prvýkrát zaradilo všetkých 20 talianskych regiónov do "bielej zóny" s nízkym rizikom spojeným so šírením koronavírusu.



To znamená, že rúška vo vonkajších priestoroch už nebudú povinné. Túto správu privítali obyvatelia celého Talianska, kde sa očakáva, že v niektorých južných oblastiach teplota vzduchu tento týždeň dosiahne okolo 40 stupňov Celzia.



Taliansko v posledných týždňoch zaznamenáva prudký pokles v počte infekcií i úmrtí na ochorenie COVID-19. V krajine podľa vládnych údajov dosiaľ plne zaočkovali proti covidu 17.572.505 Talianov, čiže zhruba tretinu populácie vo veku viac ako 12 rokov.



Taliansko už môžu navštíviť aj turisti z krajín Európskej únie, Británie, Spojených štátov, Kanady a Japonska, ktorí mali do krajiny dlhodobý zákaz vstupu. Vláda totiž zrušila povinnú karanténu pre zaočkovaných návštevníkov i tých, ktorí sa preukážu negatívnym testom.



Napriek zmierňovaniu opatrení taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza vyzval Talianov na opatrnosť, najmä pre nové varianty koronavírusu. "Táto bitka ešte nie je vyhraná," dodal.



V Taliansku od vypuknutia pandémie zaznamenali vyše štyri milióny prípadov nákazy koronavírusom, v dôsledku ochorenia COVID-19 zomrelo v krajine viac ako 127.000 ľudí.