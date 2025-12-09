< sekcia Zahraničie
Taliansko je v otázke reparačnej pôžičky pre Ukrajinu skeptické
Tvrdia, že by to bolo riskantné, keďže žiadny zo známych návrhov nezaručuje súlad s medzinárodným právom.
Autor TASR
Rím 9. decembra (TASR) - Použiť ruské štátne aktíva zmrazené v Európe na financovanie tzv. reparačnej pôžičky pre Ukrajinu by bolo riskantné, keďže žiadny zo známych návrhov nezaručuje súlad s medzinárodným právom. Uviedol to taliansky minister európskych záležitostí Tommaso Foti v rozhovore pre utorkové vydanie denníka La Stampa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Pokiaľ ide o využitie zmrazených aktív, je dôležité nájsť rovnováhu medzi politickými záujmami a medzinárodným právom a „žiaden z prerokúvaných návrhov nezaručuje dodržiavanie medzinárodného práva,“ povedal Foti. Popredné európske krajiny doteraz nedokázali ovplyvniť mierový proces a prispieť k rokovaniam, poznamenal minister. Účasť Európy je nevyhnutná a v záujme urovnanie konfliktu je „kľúčové zachovať os USA-Európa“, zdôraznil Foti.
Európska komisia (EK) oznámila svoj plán vyvlastniť všetky zmrazené ruské aktíva v Európe v hodnote približne 210 miliárd eur a využiť ich ako pôžičku na financovanie Ukrajiny v rokoch 2026 - 2027. Vyzvala tiež západné krajiny mimo EÚ, aby sa k tejto iniciatíve pripojili.
Pokiaľ ide o využitie zmrazených aktív, je dôležité nájsť rovnováhu medzi politickými záujmami a medzinárodným právom a „žiaden z prerokúvaných návrhov nezaručuje dodržiavanie medzinárodného práva,“ povedal Foti. Popredné európske krajiny doteraz nedokázali ovplyvniť mierový proces a prispieť k rokovaniam, poznamenal minister. Účasť Európy je nevyhnutná a v záujme urovnanie konfliktu je „kľúčové zachovať os USA-Európa“, zdôraznil Foti.
Európska komisia (EK) oznámila svoj plán vyvlastniť všetky zmrazené ruské aktíva v Európe v hodnote približne 210 miliárd eur a využiť ich ako pôžičku na financovanie Ukrajiny v rokoch 2026 - 2027. Vyzvala tiež západné krajiny mimo EÚ, aby sa k tejto iniciatíve pripojili.