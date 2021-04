Taliansky klenotník zastrelil dvoch podozrivých zlodejov

Rím 29. apríla (TASR) – Majiteľ klenotníctva v severotalianskom mestečku Grinzane Cavour v regióne Piemont v noci na štvrtok smrteľne postrelil dve osoby, ktoré sa vlámali do jeho obchodu a pokúšali sa o krádež. Tretiemu domnelému zlodejovi sa podarilo utiecť so strelnými poraneniami. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na talianske médiá.



Klenotníka na vlámanie upozornila jeho manželka a dcéra. Na pomoc im prišiel z inej časti obchodu, pričom na zlodejov niekoľkokrát vystrelil z vlastnej zbrane, informoval denník Corriere della Sera. Jeden muž zostal podľa agentúry ANSA ležať uprostred ulice. Tretieho podozrivého, ktorý prežil a bol prijatý do nemocnice, vo štvrtok vypočula polícia.



Polícia prípad vyšetruje s cieľom zistiť jeho presné okolnosti. Na incident medzičasom zareagoval Matteo Salvini, šéf krajne pravicovej strany Liga, ktorý čin klenotníka na Facebooku nazval sebaobranou.



Zmienený klenotník zažil lúpež už v roku 2015. Zlodeji ho vtedy spútali a pri vlámaní utrpel aj zranenia, pripomína ANSA. Zlodejov aj s ukradnutými predmetmi o niekoľko mesiacov neskôr zadržala polícia.