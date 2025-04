Kráľ Karol III. odcestoval do Ravenny, navštívil hrob básnika Danteho

Rím/Ravenna 10. apríla (TASR) - Britský kráľ Karol III. a jeho manželka Kamila vo štvrtok pokračovali v oficiálnej návšteve Talianska. Z Ríma, kde strávili prvé tri dni, sa presunuli do Ravenny na severe krajiny. V meste navštívili hrobku jedného z najvýznamnejších talianskych spisovateľov a básnikov Danteho Alighieriho. TASR o tom informuje na základe správ agentúr ANSA a AFP.



Tisíce ľudí mávajúcich britskými vlajkami jasali, keď kráľ a kráľovná prišli do historického centra severovýchodného mesta. Prítomní boli aj miestni predstavitelia vrátane predsedu regiónu Emilia-Romagna Micheleho de Pascaleho.



Pred vstupom do pamätníka, kde leží Danteho hrobka, odrecitovala skupina detí Karolovi a Kamile pasáže z Danteho najvýznamnejšieho diela, Božskej komédie.



Dante, vlastným menom Durante di Alighiero degli Alighieri, je považovaný za „otca“ talianskeho jazyka. Narodil sa a vyrastal vo Florencii, ale pre svoje politické presvedčenie bol vyhnaný a zvyšok života strávil v Ravenne, kde v roku 1321 zomrel.



Božská komédia je jeho najvýznamnejším a najznámejším dielom. Napísal ju začiatkom 14. storočia a opisuje autorovu cestu posmrtným životom. Má tri časti, z ktorých každá sa zaoberá jedným z troch miest posmrtného sveta: Inferno (peklo), Purgatorio (očistec) a Paradiso (raj).



Karol III. už Taliansko navštívil 18-krát, avšak tohtoročná návšteva je prvá v pozícii britského panovníka. Počas uplynulých dní sa už stretol s najvyššími predstaviteľmi Talianska, pápežom Františkom, ako prvý britský kráľ vystúpil v talianskom parlamente a s Kamilou oslávil aj 20. výročie svadby.



Návštevu kráľovský pár zavŕši slávnostnou recepciou pri príležitosti 80. výročia oslobodenia Ravenny spod nacistickej okupácie.