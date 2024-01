TRAGÉDIA V ALPÁCH: Dvaja turisti prišli o život pri páde lavíny

Rím 8. januára (TASR) - Dvaja turisti prišli o život pri páde lavíny v talianskych Alpách pri hraniciach so Švajčiarskom, oznámili v nedeľu talianski záchranári. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Lavína sa spustila vo výške približne 2200 metrov v masíve Formazza v talianskom regióne Piedmont, uviedol hovorca talianskej horskej záchrannej služby Federico Catania.



Dodal, že sneh strhol jedného z turistov do neďalekého jazera. Telo druhého turistu našli záchranári v mase snehu.



Pátracia akcia sa začala, keď strážcovia neďalekej hrádze hlásili, že dvoch turistov tam zasiahla lavína. Záchranárom sa ich nepodarilo pri počiatočnom pátraní nájsť, a preto nasadili vrtuľník.



Tímu so záchrannými psami sa napriek silnému vetru podarilo dostať na miesto a nájsť obete. Totožnosť dvoch zosnulých turistov zatiaľ nezverejnili.