Lombardsko žiada lekárov v dôchodku, aby sa vrátili do práce

Miláno 18. marca (TASR) - Región Lombardsko na severe Talianska apeluje na lekárov a zdravotné sestry v dôchodku, aby sa vrátili do práce a pomohli svojim kolegom v boji s pandémiou nového koronavírusu. Správu priniesla v stredu agentúra Reuters.



Taliansko je najviac zasiahnutou krajinou na svete okrem Číny. Od 26. februára, keď v krajine zaznamenali prvého pacienta s vírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, sa tam nakazilo 31.506 ľudí a 2503 vírusu podľahlo. Okolo 65 percent úmrtí z celej krajiny hlási práve Lombardsko. Podľa predstaviteľov regiónu sa miestne nemocnice blížia ku kolapsu.



K problému prispieva aj rastúci počet lekárov a sestier, ktorí sa koronavírusom sami nakazili. Niektorí z nich aj zomreli.



Podľa vedeckej nadácie Gimbe Foundation sa medzi 13. a 17. marcom nakazilo 2529 zdravotníckych zamestnancov, čo predstavuje 8,3 percenta z celkového počtu sestier a lekárov v Taliansku.



"Zo srdca apelujem na všetkých lekárov, sestry a zdravotnícky personál, ktorý v posledných dvoch rokoch odišiel do dôchodku, aby nám pomohol v tejto mimoriadnej situácii," vyhlásil lombardský guvernér Attilio Fontana na tlačovej konferencii.



Fontana takisto o súčinnosť požiadal súkromné zdravotnícke zariadenia a ich pracovníkov. Región plánuje v nasledujúcich dňoch premeniť milánske výstavné centrum Fiera na provizórnu nemocnicu.



Ďalším celonárodným opatrením v boji s nedostatkom lekárov je zamestnanie študentov posledného ročníka medicíny.



Predstavitelia vlády zároveň v stredu varovali, že pokiaľ počet nakazených nezačne klesať, vláda môže predĺžiť prísne karanténne opatrenia, ktoré platia od 12. marca. Počet nakazených sa odvtedy zdvojnásobil a počet úmrtí strojnásobil.



"Neviem, či budú opatrenia predĺžené aj po 3. apríli. Naše rozhodnutie bude závisieť od počtov a udalostí. Nemôžem to vylúčiť. Uvidíme v nasledujúcich dňoch," povedala ministerka infraštruktúry a dopravy Paola de Micheliová.