Taliani po uvoľnení opatrení zaplavili pláže i podniky

Rím 24. mája (TASR) - Počas prvého víkendu od uvoľnenia prísnych karanténnych opatrení smerovali Taliani vo veľkých počtoch do obľúbených letovísk, zaplnili parky v mestách a večer sa stretávali v reštauráciách. Policajti v dôsledku nedodržania nariadení týkajúcich sa zhromažďovania udeľovali vysoké pokuty, informovala v nedeľu agentúra APA.



Mladí ľudia sa zhromažďovali v centrách miest pred pubmi a barmi, ktoré sú znova otvorené od pondelka, no zväčša nemali na tvárach rúška. Dodržiavané neboli ani pravidlá odstupu. V Ríme boli tento víkend v nasadení tisíce policajtov, ktorí kontrolovali predovšetkým najobľúbenejšie lokality s pohostinskými podnikmi.



V meste Brescia, mimoriadne postihnutom koronavírusovou pandémiou, rozhodol starosta Emilio Del Bono o uzavretí pohostinských prevádzok o 21.30 h po tom, ako sa pre podnikmi v centre schádzali veľké počty ľudí.



K podobnému opatreniu pristúpilo aj mesto Perugia. Starosta Verony Federico Sboarina rozhodol, že do 2. júna sa môže alkohol konzumovať len za stolmi. Sťažoval sa pritom, že mladí ľudia znečisťujú centrum mesta fľašami, plastmi a inými odpadkami.



Guvernér Lombardska Attilio Fontana pohrozil obmedzujúcimi opatreniami, ak nebudú obyvatelia regiónu dodržiavať preventívne pravidlá. Zdôraznil, že obete z posledných mesiacov nemožno len tak zmariť a riskovať opätovný nárast nákazy.



Ministerka vnútra Luciana Lamorgeseová kritizovala správanie mladých. "Po takom dlhom čase strávenom doma teraz prekročili medze, ktoré dosiaľ dodržiavali. Dúfam, že rozum prevládne, pretože teraz musíme byť mimoriadne opatrní," povedala.



Počet obetí ochorenia COVID-19 v Taliansku v sobotu v porovnaní s predošlým dňom ďalej klesol. Civilná ochrana hlásila večer 119 úmrtí za posledných 24 hodín, deň predtým bolo obetí 130. Celkový počet úmrtí od začiatku pandémie v Taliansku pred troma mesiacmi vzrástol na 32.735, počet aktuálne infikovaných klesol na 57.752.