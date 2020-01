Luigi Di Maio odstúpil z vedenia Hnutia piatich hviezd

Rím 22. januára (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio odstúpil v stredu z postu predsedu protisystémového Hnutia piatich hviezd (M5S), ktoré je súčasťou vládnucej koalície. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že takýto krok môže viesť k ďalším otrasom na talianskej politickej scéne.



"Dnes som tu, aby som odovzdal svoju rezignáciu na pozíciu lídra strany," povedal 33-ročný Di Maio na stretnutí s členmi M5S. V približne hodinovom prejave, za ktorý si vyslúžil potlesk, označil M5S za "za vizionársky projekt, aký dosiaľ nemal obdobu".



M5S je najsilnejšou stranou vo vláde premiéra Giuseppeho Conteho. Odchod Di Maia z vedenia by podľa AFP mohol oslabiť krehkú koalíciu, ktorú tvorí s Demokratickou stranou (PD).



Očakáva sa, že Di Maio naďalej ostane ministrom zahraničných vecí. On sám však podľa talianskych médií svojim príbuzným povedal, že "je čas spraviť krok dozadu, som unavený".



K jeho odstúpeniu z pozície lídra hnutia došlo len niekoľko dní pred komunálnymi voľbami, ktoré sa konajú v talianskych regiónoch Emilia-Romagna a Kalábria, pričom sa očakáva, že MS5 v nich utrpí porážku, píše agentúra DPA.



Di Maia na pozícii predsedu M5S teraz dočasne nahradí Vito Crimi, námestník talianskeho ministra vnútra, ktorý bude lídrom prinajmenšom do marcového zjazdu strany.



Hnutie piatich hviezd získalo vo voľbách v roku 2018 podporu 33 percent voličov a tým aj 227 mandátov v Poslaneckej snemovni a 112 v Senáte, čím sa stalo v Taliansku najsilnejšou politickou stranou. Odvtedy však popularita M5S klesá — podľa najnovších prieskumov by ho teraz volilo už len 15 percent opýtaných.



Vnútri strany však zrejme dochádza k hlbokým sporom, ktoré sa prejavujú aj navonok. Od začiatku nového legislatívneho obdobia opustilo klub M5S vyše 30 poslancov; niektorí odišli sami, iní boli vylúčení.