Taliansko má komisára na boj proti šíreniu invázneho kraba modrého

Rím 6. augusta (TASR) - Taliansko v utorok vymenovalo osobitného komisára na boj proti šíreniu kraba modrého, agresívneho druhu, ktorý loví mušle a ohrozuje lukratívnu časť tamojšej produkcie potravín. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



Krab modrý, ktorý pochádza zo západného Atlantiku, sa rozšíril na viacerých miestach talianskeho pobrežia, najmä v delte rieky Pád na severe, kde pokusy o obmedzenie jeho počtu pomocou rozsiahlych rybárskych kampaní neboli úspešné.



Odborníci tvrdia, že krab modrý sa do Talianska pravdepodobne dostal prostredníctvom kalovej vody na dnách lodí, ale nie je jasné, prečo sa tak rýchlo množí a či to môže súvisieť so zmenou klímy.



"Krab modrý ohrozil určité hospodárske činnosti. Rizikom je však to, že poškodí celý morský ekosystém," povedal taliansky minister poľnohospodárstva Francesco Lollobrigida na tlačovej konferencii, na ktorej oznámil vymenovanie komisára Enrica Caterina.



Poľnohospodárska lobistická skupina Coldiretti, ktorá zastupuje aj rybolovný priemysel, uviedla, že krab modrý dosiaľ spôsobil škody vo výške zhruba 100 miliónov eur a zlikvidoval produkciu mušlí v severných regiónoch Veneto a Emilia Romagna.



Podľa údajov OSN z roku 2021 je Taliansko najväčším producentom mušlí v Európe a tretím najväčším na svete - po Číne a Južnej Kórei. Je tiež domovom "spaghetti alle vongole" (špagiet s mušľami), klasiky talianskej kuchyne.



Vláda premiérky Giorgie Meloniovej vlani vyčlenila približne 2,9 milióna eur na pomoc podnikom poškodeným krabom modrým.



"Je to katastrofa. Sme na nulovej produkcii. Chytáme len samé kraby," povedal Paolo Mancin, vedúci rybárskeho družstva v oblasti Polesine, ktorá je súčasťou delty rieky Pád.



Minister životného prostredia Gilberto Pichetto Fratin vyjadril obavy, že tento dravec sa môže z východnej časti Jadranského mora, ktorého vody v uplynulých týždňoch dosahujú nadpriemerné teploty, rozšíriť aj do iných častí Talianska.



"Naším cieľom je znížiť výskyt kraba modrého v Jadranskom mori a zabrániť jeho masovému rozšíreniu do iných oblastí," povedal minister novinárom bez toho, aby uviedol, aké opatrenia by sa mohli prijať na boj proti tomuto inváznemu druhu.