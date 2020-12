Rím 21. decembra (TASR) - Taliansko má pacienta infikovaného novým kmeňom koronavírusu, ktorý sa šíri v Spojenom kráľovstve, uviedlo v nedeľu talianske ministerstvo zdravotníctva.



Pacient a jeho blízka osoba sa v posledných dňoch vrátili zo Spojeného kráľovstva v lietadle, ktoré pristálo na letisku Fiumicino v Ríme. Obaja sú momentálne v izolácii, uviedlo podľa agentúry Reuters ministerstvo.



Európske krajiny začali v nedeľu zatvárať svoje brány pred cestujúcimi zo Spojeného kráľovstva z obáv z rýchlo sa šíriaceho nového kmeňa koronavírusu.



Britský premiér Boris Johnson v rámci úsilia dostať pod kontrolu šírenie zrejme ešte nákazlivejšieho variantu koronavírusu v sobotu vyhlásil, že obyvatelia Londýna a juhovýchodnej časti Anglicka musia od nedele minimálne do 30. decembra "zostať doma". Johnsonova vláda už v pondelok oznámila, že nový rýchly nárast počtu nakazených môže súvisieť aj s novým variantom koronavírusu.



Podľa Johnsona je nový kmeň koronavírusu prenosnejší o približne 70 percent. Podľa odborníkov však nič nenasvedčuje tomu, že by nový variant vírusu spôsoboval väčšie zdravotné ťažkosti než predchádzajúce, alebo že by bol rezistentný na novovyvinuté vakcíny.