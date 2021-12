Taliansko má rekordný počet nových prípadov covidu

Rím 28. decembra (TASR) - Taliansko za predchádzajúci deň zaznamenalo najvyšší nárast počtu infekcií koronavírusom od začiatku pandémie. Pribudlo 78.300 prípadov, čo bol takmer dvojnásobok oproti nedeli. Zaznamenali taktiež približne 200 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19, informovala v utorok agentúra DPA.



V súčasnosti môžu ľudia s dvoma dávkami vakcíny a negatívnym testom opustiť karanténu po týždni, pričom osoby iba s jednou dávkou alebo nezaočkovaní musia byť aj s negatívnym testom v karanténe najmenej desať dní.



Predstavitelia viacerých regiónov však poukázali na to, že pri súčasnom raste počtu nových prípadov by v nasledujúcich týždňoch skončili v karanténe až dva milióny ľudí. Takýto systém je podľa nich neudržateľný. Najvyšší predstaviteľ samosprávy v Benátsku Luca Zaia napríklad navrhuje, aby do karantény išli iba ľudia, ktorí boli v blízkom kontakte so symptomatickými osobami. Ďalší navrhujú vyňať z povinnosti karantény osoby s posilňujúcou dávkou vakcíny.



Námestník ministra zdravotníctva Pierpaolo Sileri odhaduje, že 50 až 60 percent nových prípadov nákazy predstavuje variant omikron. Varuje zároveň, že o skracovaní dĺžky karantény by sa malo uvažovať až po dôkladnom vyhodnotení prejavov tohto koronavírusového variantu.