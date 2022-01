Taliansko má vrchol vlny omikronu už pravdepodobne za sebou

Rím 24. januára (TASR) - Taliansko už pravdepodobne dosiahlo vrchol vlny pandémie spôsobený šírením omikronu, keďže počet prípadov tohto vysokonákazlivého variantu v krajine momentálne klesá. Oznámil to komisár Francesco Paolo Figliuolo, ktorý je v Taliansku zodpovedný za protipandemické opatrenia. Správu priniesla agentúra AFP.



"Máme dobré správy. Zdá sa, že sme dosiahli vrchol krivky, čo sa týka omikronu, a počet infekcií klesá," povedal komisár novinárom v Miláne.



"Za uplynulé dva dni je dokonca aj v Lombardii počet pacientov prijatých do nemocnice nižší ako počet prepustených. To je dobré," dodal Figliuolo. Veľkú časť úmrtí hlásil práve tento bohatý severotaliansky región, kde svojho času zaznamenali vôbec prvý prípad koronavírusovej infekcie.



Taliansko bolo prvou krajinou EÚ, ktorú na začiatku roka 2020 masívne zasiahla pandémia nového druhu koronavírusu. Celkovo v spojitosti s koronavírusom patrí v rámci Európy ku krajinám s najvyšším počtom obetí na životoch. Od začiatku pandémie tam už zaznamenali takmer 144.000 takýchto úmrtí.



Taliansko zaviedlo prísne opatrenia na obmedzenie šírenia vírusu vrátane povinného očkovania pre osoby staršie ako 50 rokov. V nedeľu talianske úrady hlásili ďalších 138.860 prípadov nákazy a 227 úmrtí.



Vysokonákazlivý variant omikron, ktorý vo všeobecnosti vedie k menej závažnému priebehu ochorenia u zaočkovaných ľudí, je už prevládajúcim variantom koronavírusu v Európe.