Talianskych mafiánov vracajú do väzenia

Rím 14. mája (TASR) – Odsúdených talianskych mafiánov, ktorých dočasne premiestnili z väznice do domáceho väzenia pre obavy, že sa nakazia novým koronavírusom, prevážajú naspäť za mreže.



Dnes to oznámil taliansky minister spravodlivosti Alfonso Bonafede po tom, čo jeho dovtedajšie konanie kritizovali ako príliš zhovievavé. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Bonafede bol pod paľbou kritiky niekoľko týždňov, pretože vyše 370 odsúdených mafiánov a obchodníkov s drogami úspešne použilo argumenty, že ich treba dočasne prepustiť, aby sa vo väznici nenakazili koronavírusom.



Taliansky denník Corriere della Sera vo štvrtok napísal, že jedným z prvých väzňov vrátených za mreže bol usvedčený boss sicílskej mafie Cosa Nostra, Antonio Sacco. Patril k hŕstke mafiánskych šéfov, ktorých dočasne prepustili, hoci bol umiestnený v cele sám, ako to aj vyžadujú prísne väzenské predpisy pre mafiánov. Jedným z takýchto pravidiel je, že majú extrémne obmedzené príležitosti stýkať sa s ostatnými väzňami.



Minister Bonafede v odpovediach na otázky členov výboru dolnej komory parlamentu, Poslaneckej snemovne, pre spravodlivosť vo štvrtok potvrdil, že nariadil návrat mafiánov do väznice.



Opoziční poslanci minulý mesiac požadovali, aby im minister spravodlivosti vysvetlil, prečo odsúdenému bossovi organizovanej zločineckej skupiny udelili počas pandémie ochorenia COVID-19 domáce väzenie.



Odsúdený Pasquale Zagaria sa liečil na rakovinu na nemocničnom oddelení pre väzňov na talianskom ostrove Sardínia. Avšak po tom, ako túto časť nemocnice premenili na oddelenie starostlivosti o väzňov nakazených koronavírusom, sa tam už neposkytovala liečba rakoviny, a tak Zagarinu dočasne premiestnili do domáceho väzenia, doplnila agentúra AP.