Náraz lietadla do budovy si v Taliansku vyžiadal osem mŕtvych

Rím 3. októbra (TASR) - Do prázdnej budovy na predmestí severotalianskeho Milána narazilo v nedeľu malé lietadlo s ôsmimi ľuďmi na palube. Podľa správ talianskych médií všetci zahynuli, informovala agentúra AP.



K tragickej nehode došlo na južnom predmestí Milána San Donato Milanese. Malé súkromné lietadlo so šiestimi cestujúcimi a dvoma členmi posádky tam narazilo do dvojposchodovej kancelárskej budovy, ktorá sa údajne práve renovovala a nenachádzali sa v nej nijakí ľudia.



Podľa tlačovej agentúry APA jednomotorové lietadlo PC-12, ktoré viezlo zahraničných turistov, vzlietlo z milánskeho letiska Linate a havarovalo po zhruba 11 minútach letu. O život prišli obaja piloti a šesť pasažierov, medzi ktorými bolo aj jedno dieťa.



Podľa talianskej verejnoprávnej televízie Rai boli cestujúci v lietadle pravdepodobne Francúzi. Podľa miestnych požiarnikov okrem ľudí na palube neutrpeli ujmu nijaké ďalšie osoby.



V dôsledku pádu stroja sa vznietilo viacero áut na neďalekom parkovisku, ktoré však boli zrejme prázdne. Horieť začala aj samotná budova, do ktorej lietadlo narazilo. Stúpajúci tmavý dym bolo vidno aj na vzdialenosť niekoľkých kilometrov.



Príčina havárie nebola bezprostredne známa. Podľa niektorých svedkov sa lietadlu krátko pred nárazom vznietil motor. Celú udalosť už začal vyšetrovať taliansky úrad pre civilné letectvo.