Mattarella žiada nové pravidlá EÚ na prerozdeľovanie migrantov

Rím 22. septembra (TASR) - Taliansky prezident Sergio Mattarella považuje pravidlá Európskej únie na prerozdelenie migrantov za "prehistorické" a požaduje nové riešenia. TASR správu prevzala v piatok z agentúr AFP a ANSA.



Mattarella vo štvrtok spolu s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom navštívil centrum na prijímanie migrantov v meste Piazza Armerina na Sicílii. "Migrácia je epochálny jav, ktorý sa nesmie riešiť dočasnými opatreniami, ale víziou do budúcnosti," povedal taliansky prezident a dodal, že to je práca pre vlády jednotlivých členských krajín EÚ.



V spojitosti s migrantmi žiadal odvážne, nie kozmetické riešenie. "Tzv. dublinské pravidlá sú napríklad prehistorické, vypracované v inom svete," povedal.



Žiadatelia o azyl musia na základe tohto dublinského procesu požiadať o štatút utečenca v prvej bezpečnej krajine EÚ, do ktorej sa dostanú, vysvetľuje AFP. Žiadateľov, ktorí sa pokúsia takúto žiadosť podať v inej členskej krajine, môžu poslať naspäť.



Steinmeier pre média uviedol, že počet nových príchodov migrantov musí klesnúť. Zdôraznil, že sú potrebné nové spoločné pravidlá EÚ.



Pravicová vláda talianskej premiérky Giorgie Meloniovej v decembri uplatňovanie dublinských pravidiel pozastavila a za dôvod označila čisto technické dôvody spojené s nadmerným pracovným zaťažením v strediskách na prijímanie migrantov.



Nemecko 13. septembra oznámilo, že pozastavilo prijímanie migrantov z Talianska na základe mechanizmu solidarity EÚ, ktorý má za cieľ zmierniť záťaž na krajiny na vonkajších hraniciach EÚ. Berlín však o niekoľko dní prijímanie azylantov z Talianska obnovil.



Na taliansky ostrov Lampedusa minulý týždeň prišlo viac než 8500 migrantov. Brusel v reakcii sľúbil Taliansku ďalšiu pomoc. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v nedeľu oznámila desaťbodový akčný plán na vyriešenie krízovej situácie.