Meloniová neprikladá význam komentárom Salviniho o ruských voľbách

Rím 20. marca (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v stredu bagatelizovala význam kontroverzných komentárov svojho námestníka, ministra dopravy Mattea Salviniho, o víťazstve ruského prezidenta Vladimira Putina vo voľbách. Podľa nej fakty dokazujú, že jej vláda stojí pevne za Ukrajinou, ktorá bojuje proti ruskej agresii. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry ANSA.



Salvini, líder strany Liga severu (LN), v pondelok po tom, ako Moskva zverejnila výsledky prezidentských volieb, povedal, že "keď ľud hlasuje, má vždy pravdu". Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani naopak povedal, že tieto voľby neboli "slobodné ani spravodlivé". Dodal, že sa vyznačovali "silným nátlakom vrátane násilného", a že opozičný líder Alexej Navaľnyj bol z hlasovania vylúčený "prostredníctvom vraždy".



"Povedali mi, aby som sa porozprávala s maďarským premiérom Viktorom Orbánom aj so Salvinim - s cieľom vyjasniť si ich postoj k podpore Ukrajiny," povedala Meloniová v dolnej snemovni talianskeho parlamentu pred tohtotýždňovým európskym samitom.



"V oboch prípadoch sú dôležité rozhodnutia a hlasy. Talianska vláda zaujíma jasný postoj, a v Európskej únii sa nám podarilo dosiahnuť revíziu viacročného rozpočtu, ktorý umožňuje podporu pre Ukrajinu na ďalšie štyri roky," uviedla Meloniová.



Samotná premiérka označila ruské voľby na okupovaných územiach za "podvod" a zároveň povedala, že obeť Navaľného "nebude zabudnutá" - na rozdiel od Salviniho, ktorý povedal, že príčiny jeho úmrtia v sibírskom väzení nie sú ešte vyšetrené.



Meloniová v stredu poukázala aj na rozdiely v rámci opozície v otázke Ukrajiny, pričom stredoľavicová Demokratická strana (PD) je prevažne za politiku poskytovania vojenskej pomoci, zatiaľ čo Hnutie piatich hviezd (M5S) je proti. "Zdá sa mi, že najväčším problémom v otázke Ukrajiny je široké pole opozície," vyhlásila.



"Nehovorím o krištáľovo jasnom postoji M5S, ale ani o nejednoznačnosti tých, ktorí nám hovoria, čo máme robiť, a potom sa zdržia hlasovania o vyslaní zbraní na Ukrajinu," dodala predsedníčka talianskej vlády.



Taliansko v žiadnom prípade nesúhlasí s tým, aby členské krajiny Severoatlantickej aliancie alebo Európskej únie vyslali svoje vojenské jednotky na Ukrajinu, povedala Meloniová v utorok v talianskom Senáte. Podľa jej slov by to predstavovalo riziko neprijateľnej eskalácie konfliktu s Ruskom.



"V tejto sále opakujem, že náš postoj nie je v prospech tejto hypotézy, ktorá by bola predzvesťou nebezpečnej eskalácie, akej sa musíme za každú cenu vyhnúť," vyhlásila premiérka v Senáte krátko pred zasadnutím Európskej rady, na ktorom sa má diskutovať aj o situácii na Ukrajine.