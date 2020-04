Miláno pochovalo prvých mŕtvych, ku ktorým sa neprihlásili príbuzní

Miláno 23. apríla (TASR) - Úrady v talianskom meste Miláno začali vo štvrtok pochovávať desiatky obetí koronavírusovej choroby COVID-19, ku ktorým sa neprihlásili žiadni príbuzní.



Miláno je metropolou Lombardska, najviac postihnutého regiónu krajiny; ochoreniu tu podľahlo už takmer 13.000 ľudí, čo je viac než polovica všetkých talianskych úmrtí, informuje tlačová agentúra AFP.



Zástupkyňa milánskeho starostu Roberta Coccová zdôraznila, že pohrebisko ležiace severozápadne od tohto talianskeho komerčného hlavného mesta nie je masovým hrobom, hoci pohrebné miesta pri cintoríne Musocco vyhĺbil buldozér a majú podobu pozdĺžnych zákopov lemovaných radmi malých bielych krížov.



"Toto určite nie je masový hrob, je to miesto v plnej miere venované ľuďom, ktorí nanešťastie zomreli bez toho, aby mali nejakých blízkych," povedala Coccová novinárom po tom, ako bolo do zeme uložených prvých 61 tiel.



Milánsky magistrát sa rozhodol zredukovať čas, ktorý majú pozostalí na vyzdvihnutie si zosnulého, z 30-tich na päť dní, keďže miestne márnice sú vzhľadom na vysokú mortalitu kapacitne preťažené.



"Tu je prvých 61 ľudí, ktorí zomreli počas tohto hrozného obdobia. Každý z nich má vlastný kríž s menom, aby bol vypátrateľný. Neznamená to, že tieto osoby nemajú rodičov alebo rodinu, jednoducho to znamená, že v tejto špecifickej situácii sme neboli do piatich dní vyrozumení zo strany príbuzných," vysvetlila Coccová.



Príbuzní, ktorí si nemohli vyzdvihnúť telá z dôvodu prísnych karanténnych podmienok alebo preto, že sú sami chorí, si budú môcť presunúť svojich blízkych z provizórneho pohrebiska po dvoch rokoch "zo sanitárnych dôvodov". Pohrebisko má kapacitu 600 tiel, ale úrady dúfajú, že daný priestor nebudú musieť využiť v plnej miere.