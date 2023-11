Taliansky minister čelí kritike za zastavenie meškajúceho vlaku

Rím 23. novembra (TASR) - Taliansky minister poľnohospodárstva Francesco Lollobrigida čelí na domácej scéne ostrej kritike za to, že v utorok nariadil neplánované zastavenie značne meškajúceho vysokorýchlostného vlaku len pre to, aby z neho mohol vystúpiť. Informuje o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Talianska železničná spoločnosť potvrdila, že vysokorýchlostný vlak Frecciarossa cestujúci z Ríma do Neapola mal takmer dvojhodinové meškanie a neplánovane zastavil v meste Ciampino ležiacom v metropolitnej oblasti Ríma. Lollobrigida potom z vlaku prestúpil do auta, ktoré ho odviezlo na ďalšie stretnutie.



Opozícia žiada, aby pre incident zo svojho postu odstúpil. Lollobrigida však argumentuje tým, že vlak zastavil v čase, keď už mal 111-minútové meškanie, pričom možnosť vystúpiť podľa jeho slov dostali spolu s ním aj ostatní cestujúci.



Taliansky denník Il Fatto Quotidiano však informoval, že z vlaku s ministrom vystúpili len jeden alebo dvaja jeho zamestnanci.



Talianska železničná spoločnosť Trenitalia tvrdí, že neplánovaná zastávka nespôsobila nijaké ďalšie meškanie ani zvýšené náklady.



Päťdesiatjedenročný Lollobrigida je prasynovcom legendárnej talianskej herečky Giny Lollobrigidy. Zároveň je životným partnerom sestry talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, ktorá je aj jeho straníckou kolegyňou v pravicovom subjekte Bratia Talianska.