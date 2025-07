Taliansko môže prepustiť až 10.000 väzňov

Rím 17. júla (TASR) - Taliansko môže z väzníc prepustiť až zhruba 10.000 väzňov, čo predstavuje približne 15 percent z ich celkového počtu. Týmto krokom sa má znížiť preplnenosť talianskych väzníc, oznámilo tamojšie ministerstvo spravodlivosti. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry Reuters.



Približne 10.105 väzňov je podľa vyhlásenia talianskeho ministerstva „potenciálne oprávnených“ na alternatívne opatrenia k väzeniu, ako je domáce väzenie alebo podmienečné prepustenie.



Táto možnosť by sa vzťahovala na osoby, ktorých odsúdenia sú právoplatné a už nepodliehajú odvolaniu, ktorým zostáva odpykať si menej ako dva roky trestu a ktoré za uplynulých 12 mesiacov nemali žiadne závažné disciplinárne priestupky.



Na väzňov odsúdených za závažne zločiny ako terorizmus, organizovaný zločin, znásilnenie, prevážanie migrantov a únos sa toto opatrenie nebude vzťahovať, uviedol rezort spravodlivosti.



Podľa databázy World Prison Brief má Taliansko jeden z najhorších problémov s preplnenosťou väzníc v Európe, s obsadenosťou približne 122 percent. Každá úroveň nad 100 percent podľa spomínanej databázy naznačuje, že väznice sú naplnené nad svoju maximálnu kapacitu. Pokiaľ ide o obsadenosť väzníc, vyššie hodnoty ako Taliansko majú len Cyprus, Francúzsko a Turecko.



Kritická situácia väzňov v Taliansku získala pozornosť po náraste počtu samovrážd a sťažnostiach na vysoké letné teploty v neklimatizovaných zariadeniach.



Hoci je predčasné prepustenie väzňov politicky citlivým krokom, ministerstvo spravodlivosti naznačilo, že pôjde o dlhší proces, konštatuje Reuters. Ministerstvo uviedlo, že zriadilo pracovnú skupinu na spoluprácu s väznicami a sudcami pre podmienečné prepustenie s cieľom uľahčiť rozhodovanie v individuálnych prípadoch. Táto skupina sa bude stretávať pravidelne každý týždeň a do septembra podá správu o svojej činnosti.