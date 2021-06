Muž, ktorý v Taliansku zastrelil troch ľudí, spáchal samovraždu

Policajt stojí na balkóne domu, v ktorom sa zabarikádoval po streľbe útočník v talianskom meste Ardea, ktoré leží neďaleko Ríma 13. júna 2021. Foto: TASR/AP

Rím 13. júna (TASR) - Dve deti a jedného staršieho muža zastrelili v nedeľu v talianskom meste Ardea neďaleko Ríma. Páchateľovi sa po čine podarilo ujsť a zabarikádovať sa v byte, kde neskôr podľa všetkého spáchal samovraždu. S odvolaním sa na talianske úrady a správy miestnych médií o tom informovala agentúra AFP.Mario Savarese, starosta mesta Ardea, uviedol, že tragédia sa stala v obytnej štvrti, kde býval páchateľ aj jeho tri obete - dvaja bratia vo veku päť a desať rokov a 84-ročný muž.Páchateľ, identifikovaný ako 35-ročný Andrea Pignani, sa po čine zabarikádoval vo svojom byte. Polícia s ním vyjednávala približne tri hodiny a pokúšala sa ho presvedčiť, aby vyšiel von.Policajti napokon do bytu vtrhli a muža našli už bez známok života, informovala talianska agentúra ANSA, podľa ktorej sa zrejme zastrelil tou istou zbraňou, ktorú použil pri útoku.Viaceré talianske média s odvolaním sa na výpovede svedkov uvádzali, že išlo o počítačového inžiniera, ktorý trpel duševnými problémami, a ktorý sa už v minulosti vyhrážal spáchaním násilných skutkov.Strieľať začal do náhodných okoloidúcich, pričom zasiahol dvojicu bratov, ktorí sa hrali v parku a staršieho muža, ktorý tadiaľ prechádzal na bicykli. Starší muž zomrel priamo na mieste, zatiaľ čo bratia zraneniam podľahli po prevoze do nemocnice.