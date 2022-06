Na farme v Taliansku vypukol africký mor ošípaných

Rím 10. júna (TASR) - Na farme v talianskom regióne Lazio vypukol africký mor ošípaných. Miestne orgány v piatok oznámili, že bude potrebné usmrtiť až 1000 tamojších zvierat. Existujú tiež obavy, že by tento krok mohol vyvolať krízu v odvetví ošípaných z celoštátneho hľadiska, píše agentúra AFP.



"V zasiahnutej oblasti musíme rýchlo utratiť všetky ošípané," uviedol Angelo Ferrari z miestneho úradu verejného zdravotníctva. Dodal, že čím skôr sa podniknú konkrétne kroky, tým menší to bude mať dosah na taliansku ekonomiku.



V Taliansku sa nachádza približne 8,9 milióna ošípaných, čo z tejto krajiny robí siedmeho najväčšieho výrobcu bravčového mäsa v Európskej únii.



Mor ošípaných objavený v Laziu je prvým prípadom, keď sa nákaza objavila medzi ošípanými z talianskych veľkochovov. Doteraz sa toto ochorenie potvrdilo len v januári u jedného diviaka na severe Talianska.



Africký mor ošípaných nepostihuje ľudí; medzi ošípanými a diviakmi je však vysoko nákazlivý a smrteľný. Potenciálna vlna ochorenia by podľa expertov mohla byť pre odvetvie ošípaných zničujúca.



Toto ochorenie sa v Taliansku prvýkrát objavilo v roku 1978 a odvtedy sa vyskytovalo výlučne na Sardínii. V západnej Európe sa potvrdilo v roku 2018 v Belgicku a o dva roky neskôr v Nemecku, v dôsledku čoho Čína, Južná Kórea, Japonsko, Brazília a Argentína pozastavili dovoz nemeckého bravčového mäsa.



Talianska poľnohospodárske združenie Coldiretti v máji vyzvalo vládu, aby povolila odstrel diviakov, čím by sa šírenie ochorenia mohlo spomaliť.