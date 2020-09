Menej ako 4% migrantov v Taliansku bolo pozitívnych na koronavírus

Rím 3. septembra (TASR) - Menej ako štyri percentá migrantov, ktorí sa v lete dostali na lodiach cez Stredozemné more do Talianska, mali pozitívne výsledky testov na nový druh koronavírusu. Uviedla to vo štvrtok talianska ministerka vnútra Luciana Lamorgeseová.



"Od 1. júna do 26. augusta sme vykonali 6371 výterov u migrantov, ktorí sa vylodili na Sicílii. Pozitívnych bolo 3,98 percenta prípadov," uviedla Lamorgeseová podľa agentúry DPA pre denník Il Foglio.



Výtery a dvojtýždňová karanténa sú povinné pre všetkých migrantov, ktorí prídu do Talianska. V karanténe sú zväčša na trajektoch kotviacich pri pobreží Talianska.



Najnovší nárast počtu prichádzajúcich migrantov kritizoval krajne pravicový opozičný líder Matteo Salvini, ktorý ich vidí ako potenciálnych šíriteľov vírusu a bezpečnostné riziko.



Od júna do augusta prišlo do Talianska po mori 14.220 migrantov, čo je až štyrikrát viac ako v rovnakom období minulého roka.



Lamorgeseová uviedla, že sa zvýšil najmä počet ľudí prichádzajúcich z Tuniska. Európsku úniu opäť vyzvala na prerozdelenie migrantov medzi svojich členov.



Pripomenula, že od dosiahnutia dohody o prerozdelení migrantov na Malte v septembri 2019 premiestnili z Talianska iba 689 ľudí — 369 do Francúzska a 238 do Nemecka.



Lamorgeseová dodala, že podporuje návrh krátenia finančných prostriedkov krajinám, ktoré migrantov odmietnu prijať. Konkrétne sa zmienila o krajinách Vyšehradskej štvorky, teda Slovensku, Česku, Maďarsku a Poľsku.