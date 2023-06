Na ostrov Lampedusa dorazilo na lodiach takmer 700 migrantov

Rím 29. júna (TASR) — Takmer 700 migrantov dorazilo v noci na štvrtok na lodiach na taliansky ostrov Lampedusa v Stredozemnom mori. Informovala o tom agentúra ANSA.



Talianske úrady zaznamenali príchod celkovo 14 lodí. Do prístavu dorazili buď bez cudzej pomoci, alebo migrantov vzali na palubu člny finančnej stráže už na mori pri brehoch ostrova.



Len v stredu prišlo na Lampedusu viac ako 1200 migrantov. Desať zo 14 plavidiel vyplávalo z tuniského pobrežného mesta Sfax, informovala ANSA. Ďalšia loď vyrazila zo súostrovia Kerkenna ležiaceho pri pobreží Tuniska a tri plavidlá vyplávali z Líbye.



Migrantov najskôr previezli do prijímacieho zariadenia na Lampeduse. Tábor, ktorý má kapacitu približne 400 ľudí, je už preplnený. Lampedusa leží približne 190 kilometrov od Sfaxu a je cieľom pre mnohých migrantov z Tuniska a Líbye.



Talianske ministerstvo vnútra zaznamenalo tento rok už viac ako 61.200 migrantov, ktorí sa do krajiny dostali cez Stredozemné more. Vlani ich za rovnaké obdobie bolo 27.300.