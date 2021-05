Do Talianska sa v noci doplavilo ďalších 635 migrantov

Rím 10. mája (TASR) – Vyše 600 migrantom sa podarilo v noci na pondelok priplávať na dovedna štyroch člnoch na taliansky ostrov Lampedusa. Talianska tlačová agentúra ANSA v pondelok ráno informovala, že za posledných 24 hodín sa na ostrov Lampedusa doplavilo už 2128 ľudí vrátane 635 migrantov, ktorí dorazili v noci na pondelok.



Počet migrantov, ktorí sa vydali do Talianska cez Stredozemné more plaviac sa v preplnených a často chatrných člnoch, sa v uplynulých týždňoch zvýšil. Do Talianska pricestovalo podľa údajov tamojšieho ministerstva vnútra od začiatku roka už viac ako 10.700 migrantov.



Talianske pravicové strany vrátane Ligy Severu bývalého ministra vnútra Mattea Salviniho v reakcii na tieto údaje varovali pred „tisíckami ilegálnych migrantov" prichádzajúcich do Talianska. Salvini pritom ešte v nedeľu vyzval premiéra Maria Draghiho na krízové zasadnutie.