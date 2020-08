Na talinskom ostrove Lampedusa zakotvila ďalšia loď s migrantmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Rím 30. augusta (TASR) - Rybárska loď na palube s takmer 370 migrantmi zakotvila cez noc v prístave na talianskom ostrove Lampedusa. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.Loď s 367 ľuďmi, ktorej v dôsledku silného vetra hrozilo potopenie, eskortovala do prístavu na ostrove Lampedusa pobrežná stráž a polícia. V prístave na loď čakali demonštranti organizovaní krajne pravicovou a protiimigrantskou stranou Liga severu Mattea Salviniho. Predtým, ako boli migranti prevezení do pohotovostného záchytného strediska na ostrove, im odmerali teplotu. V záchytnom stredisku žije zhruba 1160 ľudí, čo je podľa tamojšíchh úradov desaťnásobok jeho maximálnej kapacity. Národnosti migrantov podľa talianskej tlače neboli známe.Najjužnejší taliansky ostrov Lampedusa čelí kríze ubytovania migrantov v dôsledku čoho starosta súmestia Lampedusa a Linusa Totó Martello vo štvrtok zverejnil otvorený list adresovaný premiérovi Giuseppemu Contemu, v ktorom ho vyzýva na okamžité kroky. Martello tiež vyzval tamojších občanov, aby sa v pondelok pripojili ku generálnemu štrajku v reakcii na "" vlády v súvislosti s týmto problémom. "" uviedol.Ďalších približne 30 menších člnov, väčšinou z tuniského pobrežia, prepravilo na ostrov od piatku okolo 500 migrantov.Talianska pobrežná stráž v sobotu prepravila aj 49 ľudí, ktorí boli v Stredozemnom mori zachránení plavidlom s názvom Louise Michel financovaným britským streetartovým umelcom Banksym. Ďalších 150 ľudí z tejto lode v noci na nedeľu premiestnili na humanitárnu záchrannú loď s názvom Sea-Watch 4, ktorá tak má na palube už približne 350 osôb a hľadá prístav, v ktorom by sa jej pasažieri mohli vylodiť.Talianske ministerstvo vnútra tohto roku zaznamenalo nárast počtu migrantov prichádzajúcich cez more, prevažne z Tuniska. Od augusta úrady testujú na prítomnosť koronavírusu všetkých migrantov prichádzajúcich po mori.