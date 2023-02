Desiatky migrantov prišli o život pri nehode lode pri Taliansku

Rím 26. februára (TASR) - Desiatky osôb prišli o život v nedeľu pri nehode plavidla s migrantmi, ktoré stroskotalo na mori neďaleko južného Talianska. Pátranie po preživších pokračuje. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Talianske médiá s odvolaním sa na úrady hlásia najmenej 33 mŕtvych. Tento počet sa môže ešte zvýšiť, pretože úrady pokračujú v pátraní po ďalších obetiach i preživších.



Nešťastie sa stalo v skorých ranných hodinách pri pobreží mesta Crotone v talianskom regióne Kalábria. Na lodi sa nachádzalo viac než 100 osôb, uviedla televízna stanica Rai 1 s odvolaním sa na úrady.



Na pláži úrady objavili približne 50 preživších, píše agentúra ANSA. Podrobnosti o štátnej príslušnosti migrantov či o tom, odkiaľ loď vyplávala, neboli bezprostredne známe.



Každoročne sa množstvo migrantov z pobrežia severnej Afriky pokúša dostať do Európskej únie a smeruje k pobrežiu Malty či Talianska, pripomína DPA. Táto cesta cez Stredozemné more je nebezpečná a ich plavidlá sú často preplnené. Taliansko tento rok podľa údajov tamojšieho ministerstva vnútra prijalo 13.067 migrantov.



Talianskej vláde sa v predchádzajúcich dňoch podarilo v Senáte presadiť nový zákon o záchrane migrantov, pripomína DPA.



Lode pomáhajúce migrantom môžu na základe nového zákona naraz vykonať len jednu záchrannú operáciu a následne vyhľadať prístav. Kritici uviedli, to môže viesť k vyššiemu počtu obetí v oblasti Stredozemného mora, píše agentúra AFP.