Napriek pomoci z východu sa zahraničná politika Talianska nemení

Rím 5. mája (TASR) - Zahraničnopolitická orientácia Talianska sa aj napriek nedávnej pomoci Ruska a Číny v boji s koronavírusom nemení. Taliansky premiér Giuseppe Conte to uviedol v utorok v reakcii na slová amerického ministra obrany Marka Espera, píše agentúra Reuters.



"Pokiaľ ide o geopolitiku v súvislosti s poskytovaním pomoci v boji s koronavírusom, môžem potvrdiť, že naša zahraničná politika je dnes rovnaká, ako včera," povedal premiér Conte denníku La Stampa.



Rusko a Čína poslali do Talianska tímy lekárov, ochranné prostriedky či lekárske vybavenie. Podľa amerického ministra obrany však obe krajiny využívajú šírenie vírusu na "presadzovanie svojich záujmov a vytváranie nezhôd medzi krajinami NATO a EÚ".



"Komunikujeme so všetkými, ale piliermi našej bezpečnosti sú NATO a Európska únia. A tak to aj zostane," povedal taliansky minister obrany Lorenzo Guerini v rozhovore pre denník La Repubblica. Dodal, že Taliansko dostalo pomoc od niekoľkých krajín vrátane európskych, ale aj od Spojených štátov, Číny a Ruska. Tradičný rámec talianskej zahraničnej politiky preto ostáva nezmenený.