ŽENA ZRAZILA ČLENOV RODINY: Zahynuli traja ľudia

Rím 7. júla (TASR) — Nemecká vodička svojím autom narazila do rodiny na severe Talianska. O život prišli traja jej členovia, informuje TASR s odvolaním sa na piatkovú správu agentúru DPA.



K nehode došlo ešte vo štvrtok, Nemku okamžite zadržali, potvrdila v piatok miestna polícia.



Žena mala vo vysokej rýchlosti naraziť do členov jednej rodiny vo štvrtok popoludní v obci Santo Stefano di Cadore ležiacej neďaleko hraníc s Rakúskom. O život prišli stará mama, otec a dvojročný chlapec. Stará mama i otec dieťaťa zomreli na mieste, dieťa zraneniam podľahlo vo vrtuľníku počas prepravy do nemocnice.



Matka dieťaťa utrpela ľahké zranenia, starého otca, ktorý zrejme kráčal až niekoľko metrov za nimi, hospitalizovali v dôsledku šoku.



Nemeckú vodičku po výsluchu vzali do vyšetrovacej väzby a je obvinená z viacnásobného zabitia. Médiá informovali, že polícia skúma, či počas jazdy nepoužívala mobilný telefón.



Spočiatku nebolo jasné, či vodička rodinu zrazila na prechode pre chodcov, alebo na chodníku. Po náraze odhodilo telá obetí do vzdialenosti niekoľkých metrov. Na fotografiách z miesta tragédie je vidieť, že vozidlo je značne poškodené, keďže zrejme narazilo aj do plota.